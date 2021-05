‘Open day’ in Toscana, 13.000 per gli over 40

Firenze, un nuovo ‘Open day’ tra martedì 25 maggio, e, mercoledì 26 maggio, per la somministrazione di vaccini Astrazeneca negli hub toscani senza prenotazione.

Secondo quanto si apprende, l’Asl Toscana Centro sarebbe pronta a partire già domani, con l’Open Day con quasi 11.000 dosi, mentre la Toscana Sud Est partirà mercoledì con circa 800 dosi e la Toscana Nord Ovest, sempre mercoledì, con circa 1.200 dosi.

L’open day è rivolto a tutti coloro che hanno più di 40 anni (quindi tutte le classi di età per cui è aperta la prenotazione sul portale) che potranno presentarsi negli hub indicati dalle Asl e ricevere il vaccino senza appuntamento.

Intanto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sulle vaccinazioni ha detto che: “L’accordo è sostanzialmente completato e lo approviamo in Giunta questo pomeriggio, sia per i medici di base che per i farmacisti. Ho voluto arrivare all’accordo con queste categorie per avere più ‘bocche di fuoco’ nella nostra capacità vaccinale perché gli hub pubblici possono fare 30-35 mila somministrazioni, 10mila le possono fare i medici di base, 10mila o qualcosa meno i farmacisti, e potremmo arrivare a superare i 50 mila vaccini al giorno. Il problema è che non arriva tale massa di vaccini come ci attendevamo”.

“Mi aspettavo ai primi di giugno di avere 50mila dosi al giorno tra hub pubblici, farmacisti e medici di famiglia – ha aggiunto – e mi aspettavo che ci fosse anche qualche dose per iniziare la convenzione con le imprese, allo stato attuale non è così. Siamo su una cifra ben superiore a quella che avevamo a marzo ed aprile, però questa lievitazione dei vaccini per poter incrementare ulteriormente la campagna in questo momento non è prevedibile”.

Il governatore ha spiegato che Pfizer garantisce 124mila dosi a settimana, “mentre è sempre molto instabile e non programmabile quello che arriva da AstraZeneca, Moderna e J&J”.