Salviamo Firenze, ventitré presidi per rilanciare il referendum

Non si ferma la battaglia del comitato referendario Salviamo Firenze, impegnato in una corsa per portare al voto i fiorentini sui temi che riguardano la casa, le speculazioni e il caro alloggi. Sono ventitré i presidi e le iniziative che da giovedì 16 a domenica 19 giugno, con una coda il 21 giugno.

“E’ un ulteriore passo verso l’escalation a cui ci sta portando la giunta Nardella” sottolinea Massimo Torelli, tra i promotori del referendum Salviamo Firenze. “Dopo la fuga del sindaco davanti alle sue responsabilità senza alcuna comunicazione formale dal presidente del Consiglio Comunale Milani, il Comitato va avanti: diffide, denunce e mobilitazioni cittadine”.

Il 21 giugno la mobilitazione diffusa convergerà alle 18 in via Mannelli dove l’operatore tedesco Hostels ha confermato l’apertura del nuovo ostello a Firenze nella primavera del 2024. Situata in via Mannelli 119, di fronte alla stazione di Campo Marte, la struttura avrà una capienza di 121 camere e 470 posti letto e occuperebbe i locali che fino a poco tempo fa occupavano anche gli uffici comunali. “Quelle 121 camere e qui 470 posti letto” chiarisce Torelli di Salviamo Firenze, “avrebbero dovuto essere messi a disposizione di studenti e studentesse in necessità. E l’investitore sta andando avanti proprio utilizzando quelle norme che il referendum vuole abrogare e senza un immediato intervento sulle norme di salvaguardia ci saranno altre via Mannelli. Questo caso eclatante” conclude Torelli, “è la dimostrazione plastica di dove si annidino gli interessi e di come il disinteresse del Sindaco Nardella in verità nasconda un’idea di città totalmente insostenibile e governata dai soliti noti”.

REFERENDUM SALVIAMO FIRENZE – Le cinque giornate di Firenze. Liberiamo Firenze dalla speculazione

Giovedì 15 giugno

Ore 17- Via Palazzuolo, alla BookBike di Palazzuolo Strada Aperta – Biblioteca Riccardo Torregiani

Ore 17.00-20.00 Piazza Leopoldo-volantinaggio

Ore 18.30-20.00 Area Pettini- volantinaggio

Ore 21.00 Sms di Rifredi -partecipazione all’assemblea No Tav

Venerdì 16 giugno

Ore 10.00-13.00 Gazebo Piazza delle Cure

Ore 16.00-19.00 Gazebo Piazza Dalmazia Oviesse

Ore 16.00-19.00 Piazza Tasso

Ore 17.00-19.00 Gazebo Via Galliano Esselunga

Ore 18.00 al Conventino alla presentazione di Poesie di Facili Costumi

Ore 19.00-22.00 alle Piagge alla presentazione del doc Orso Tekoser

Ore 19.00-22.00 alla Sagra del Pesce Fritto- Centro Storico Lebowski

Ore 21.00-23.00 alla Casa del Popolo di Settignano

Sabato 17 giugno

Ore 10.00-13.00 Gazebo Piazza Artusi- Coop

Ore 10.00-13.00 Gazebo Mercato di Sant’Ambrogio

Ore 16.00-19.00 Gazebo passerella Piazza Isolotto

Ore 17.00-19.00 Giardini di Campo di Marte-volantinaggio

Ore 19.00-22.00 alla Sagra del Pesce Fritto- Centro Storico Lebowsky

DOMENICA 18 giugno

Ore 10.00 Comunità dell’Isolotto, baracche Verdi

Ore 11.00-13.00 Piazza Santo Spirito volantinaggio

Ore 15.00-18.00 Montughi-Museo Stibbert alla Festa di Statuto in Transizione

Ore 16.00-18.00 passerella Piazza Isolotto volantinaggio

Ore 18.00 Circolo il Campino

Ore 19.00-22.00 alla Sagra del Pesce Fritto- Centro Storico Lebowsky

MERCOLEDÌ 21 giugno

ORE 18.00 presidio all’OSTELLO/ALBERGO di via Mannelli 121, dove sta per aprire, grazie alle due norme che si vogliono abrogare, una struttura ricettiva di cui nessuno sapeva niente.