“In questi mesi la prima torre è sempre in uno stato più avanzato e la seconda torre sta crescendo sul lato di piazza Libertà. Un vero scempio, aiutato dal sostegno dell’amministrazione comunale che si è rifiutata di venire ad incontrare i residenti”. Lo affermano i promotori di ‘Salviamo Firenze Per Viverci’ che oggi hanno organizzato “un open day contro il cantiere dell’iperlusso”, quello di San Gallo.

I referenti del comitato fanno presente che “i residenti sono murati in casa per queste costruzioni nella corte interna” e per questo vengono “organizzate visite guidate del mostro. Le case aperte sono un atto di partecipazione straordinaria”.

“Ad ottobre – viene spiegato – abbiamo appreso che la Procura sta indagando per abusi edilizi sul fascicolo aperto a fine gennaio dopo il deposito del nostro esposto 24 gennaio 2026. Il 29 aprile 2026 presentammo una integrazione all’esposto. Noi vogliamo il blocco immediato del cantiere e la demolizione delle torri. Aspettiamo il lavoro della Magistratura”.

“Sono molto legata a questo posto, sono stati strappati i nostri volantini di dialogo e ci è stato risposto che questa zona era abbandonata e in stato di degrado – dichiara Ludovica, una residente danneggiata dalle nuove costruzioni edili – Il degrado non si combatte creando spazi di lusso e mandando via la cittadinanza, ma creando spazi di comunità, di apertura”