Nasce la “Carta di Firenze e della Toscana dei diritti delle bambine e dei bambini”, il documento-manifesto che traduce in impegni concreti i principi emersi dal convegno “Conoscere e riconoscere l’infanzia” che si è svolto a Firenze tra ieri e oggi. “Il lavoro di questi due giorni è stato davvero prezioso”, ha detto il presidente Eugenio Giani tirando le conclusioni del convegno “Conoscere e riconoscere l’infanzia”, che si è tenuto a Firenze alla presenza di oltre 1.900 persone.

“Dopo due giorni di riflessioni e obiettivi condivisi – ha aggiunto Giani – la cosa più importante è darci un percorso operativo. Questo convegno, riconosciuto dalla medaglia del Presidente della Repubblica, deve darci una scadenza: un incontro ogni anno e, da subito, un tavolo permanente sui diritti dell’infanzia per costruire una Carta di Firenze e della Toscana che individui le condizioni per rendere esigibili questi diritti”.

Il presidente ha assunto l’impegno di istituire e mettere in condizione di ben lavorare, anche economicamente, un tavolo per tradurre le enunciazioni in una vera e propria carta-manifesto operativa, dal diritto al gioco a quello alla cultura, alla natura, alla bellezza e al perseguimento della felicità.

Per Giani è centrale il nesso tra dimensione educativa e sociale: “L’integrazione tra condizione educativa e sociale si inserisce in un contesto di povertà, a partire da quella educativa. Unendo tutto questo possono nascere una serie di progetti sostenibili nella programmazione dei fondi strutturali europei 2028-2034, in una visione di integrazione tra aspetto pedagogico e sociale, in contrasto alla povertà educativa e materiale. I principi di uguaglianza devono consentire a ciascun bambino di avere le stesse condizioni e opportunità, per vivere la propria vita con serenità ed essere libero”.

Alessandra Nardini, assessora regionale con delega a educazione e istruzione, ha a sua volta tirato le somme del convegno: “Abbiamo voluto incentrare questa edizione sui diritti delle bambine e dei bambini, ribadendo ancora una volta che sono cittadine e cittadini titolari di diritti già oggi, nel presente, e non solo nel futuro come spesso viene spesso detto”.

Nel suo intervento, l’assessora ha posto l’accento sulla responsabilità delle istituzioni e sul legame imprescindibile tra i diritti, di cui si è parlato nel convegno, e quello alla pace: “Abbiamo scelto 11 diritti da garantire nei luoghi dell’educazione e stamani li abbiamo approfitti, ma dobbiamo essere consapevoli che se non garantiamo un diritto fondamentale come il diritto alla pace, ovviamente vengono meno anche tutti gli altri. In questo sono state illuminanti le parole del Presidente Sergio Mattarella, che in questi giorni, incontrando una delegazione Unicef per celebrare gli 80 anni di fondazione, ha ricordato come in questa fase storica si rischi di fare passi indietro proprio sul fronte della garanzia dei diritti delle bambine e dei bambini”.

“Conoscere e riconoscere l’infanzia – ha aggiunto Nardini – ha per noi un duplice significato: da un lato conoscere, per mettere in campo politiche sempre migliori e di qualità più elevata; dall’altro riconoscere, ovvero riconoscere la nostra responsabilità come mondo degli adulti e delle istituzioni, ma anche riconoscere l’infanzia come una fase della vita che ha una propria dignità e non deve essere vista solo come un momento di preparazione alle fasi successive. L’assessora ha poi ricordato il valore della partecipazione: “Pensare che oltre 1900 persone abbiano scelto di iscriversi a questa due giorni dimostra che la Toscana sia un territorio che riconosce questi temi come fondamentali, cha voglia dire la propria anche a livello nazionale, portando il proprio contributo di idee ed esperienze”.