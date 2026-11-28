“Non fu la fatalità della nebbia né l’errore umano a causare il disastro costato la vita a 140 persone, ma una catena di responsabilità. Riconosciamo il lavoro serio e approfondito della procura, che ha dovuto muoversi tra prescrizioni e processi già celebrati.

Ci auguriamo che la Commissione parlamentare d’inchiesta presieduta Pietro Pittalis possa finalmente raccontare al Paese, a quasi 36 anni da quella notte, la verità storica sulla morte dei nostri cari”. Così i presidenti delle associazioni dei familiari delle vittime della Moby Prince, Luchino Chessa (Associazione 10 Aprile-Familiari Vittime Moby Prince) e Nicola Rosetti (Associazione 140), commentando quanto scritto nella richiesta di archiviazione dalla procura per le indagini sulla collisione, avvenuta il 10 aprile 1991 davanti a Livorno tra Moby Prince e Agip Abruzzo. Oggi Nazione e Tirreno hanno pubblicato il contenuto.

“Dalla richiesta di archiviazione della Procura di Livorno, sulla quale abbiamo già espresso le nostre perplessità, ne esce un quadro molto lontano da quello che per decenni ci è stato presentato come ‘accertato’ – affermano Chessa e Rosetti -. Quelle pagine confermano quello che sosteniamo da sempre: la verità che ci è stata consegnata per anni non era la verità”.

“Gli atti della procura – rilevano i due presidenti – indicano che la petroliera Agip Abruzzo, di proprietà di Eni, era ancorata in una zona vietata e che il gavitello che ne segnava il punto di fonda fu rimosso dalla Capitaneria di porto il giorno dopo la sua posa, senza che si sappia per ordine di chi. Le carte riferiscono poi che le falle nei sistemi di sicurezza del traghetto non furono rappresentate per non compromettere l’accordo assicurativo tra Navarma e Snam. Descrivono infine soccorsi ‘organizzati male e condotti peggio’ che scoprirono il traghetto in fiamme quando ormai la vita delle persone a bordo era compromessa”.