Gli apparecchi potrebbero custodire elementi importanti per comprendere cosa sia accaduto prima del femminicidio che ha sconvolto Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia.

Le indagini sul femminicidio della ventitreenne Ionela Miruna Garneata, da parte del del compagno Andrea Nardini, 25, che poi si è gettato dal Viadotto Lora dell’A1 a Barberino del Mugello lo scorso 26 novembre. Gli inquirenti sono alla ricerca dei cellulari dei due che al momento non si trovano. Gli apparecchi potrebbero custodire elementi importanti per comprendere cosa sia accaduto prima del femminicidio che ha sconvolto Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. La mattina del 26 novembre. Nardini avrebbe colpito la compagna nell’appartamento in cui vivevano, al piano superiore di una palazzina abitata anche dalla madre e dai nonni del giovane. L’oggetto utilizzato potrebbe essere un manubrio da palestra, ma saranno gli accertamenti a stabilirlo con certezza.

Sull’omicidio-suicidio sono state aperte per competenza territoriale due distinti fascicoli dalla Procura di Pistoia e dalla Procura di Firenze. Il recupero delle conversazioni potrebbe consentire di individuare eventuali litigi, tensioni o segnali di una crisi sentimentale, contribuendo a ricostruire il clima in cui è maturata la tragedia.

Gli investigatori stanno cercando di recuperare le comunicazioni tra i due attraverso canali alternativi, a partire dagli account social e dai servizi di messaggistica. Una delle ipotesi è che il giovane abbia portato con sé dopo il delitto i due cellulari che poi siano andati distrutti nell’incendio dell’auto. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme.

Proprio il movente resta uno dei punti da chiarire. Secondo una delle ipotesi investigative, all’origine dell’aggressione potrebbe esserci stata la decisione di Ionela di interrompere la relazione, dopo circa sei anni trascorsi insieme e una convivenza iniziata durante la pandemia. Non risultano, al momento, denunce o precedenti interventi delle forze dell’ordine per episodi di violenza nella coppia. Nardini non avrebbe lasciato neppure un messaggio per spiegare il proprio gesto.

Le indagini sono coordinate a Pistoia dal procuratore facente funzioni Giuseppe Grieco, mentre a Firenze gli accertamenti relativi alla morte del venticinquenne sono seguiti dal pubblico ministero Antonio Natale. Diverse persone vicine alla coppia sono già state ascoltate. Sul fronte medico-legale, la Procura di Pistoia deve ancora decidere se disporre l’autopsia sul corpo della ragazza o procedere con il solo esame esterno.