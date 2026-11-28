L’esame autoptico svolto ieri al policlinico di Careggi escluderebbe esclude lesioni riconducibili a terze persone sul corpo di De Gennaro.

L’autopsia sul corpo di Gianni De Gennaro è iniziata alle 9 del mattino di ieri ed è durata circa. L0’esame era affidato a alla dott.ssa Beatrice Defraia, direttrice dell’istituto di Medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze, e ad Andrea Paterna, dottoressa dell’istituto di Medicina legale di Siena. Marco Di Paolo, il professore di Medicina legale all’Università di Pisa scelto dalla famiglia De Gennaro come consulente, ha insistito per compiere più accertamenti possibili proprio per non lasciare dubbi sulle cause della morte di uno dei protagonisti della storia italiana degli ultimi decenni.

Durante l’autopsia sono stati presenti anche i carabinieri del Ris e i poliziotti della Scientifica. Non sono ancora stati svolti i test tossicologici, dai quali ci si attende di capire se De Gennaro avesse assunto sostanze o se qualcun altro possa avergliele somministrate.

Dalle “attività preliminari”, effettuate durante l’autopsia sul corpo di De Gennaro, non sarebbero comunque emerse lesioni riconducibili a terze persone. Ciò potrebbe confermare che l’ex capo della Polizia, trovato senza vita sabato nella sua tenuta in Maremma, sarebbe morto sparandosi un colpo alla testa con la sua pistola Ruger calibro 380.

Per confermare il suicidio tuttavia i tempi sono ancora lunghi. E i dubbi da sciogliere non del tutto fugati. Anche per questo motivo saranno esaminate con attenzione la perizia calligrafica sulle quattro lettere lasciate e le analisi sulla pistola. “È ancora presto per qualsiasi considerazione sull’orario del decesso”,

Al fine di verificare l’ipotesi di reato di “istigazione al suicidio”, la procura di Grosseto svolgerà nei prossimi giorni approfondimenti sulla copia dell’hard disk trovato nella villa. Nelle sue ultime lettere De Gennaro, che era indagato dalla procura di Caltanissetta con l’accusa di depistaggio sulla strage di via D’Amelio, ha scritto al proposito: “Questo è l’oggetto che tutti cercano. Non contiene misteri né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze”. Sempre la procura di Grosseto ascolterà per la seconda volta il custode e gli uomini della scorta, gli ultimi ad averlo visto, in quanto persone informate sui fatti.