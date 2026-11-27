Proseguono le indagini sul femminicidio di Ionela Miruna Garneata per mano del 25 enne Andrea Nardini. A Pistoia il fascicolo è coordinato dal procuratore facente funzioni Giuseppe Grieco, mentre a Firenze gli accertamenti sono seguiti dal pm Antonio Natale. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’aggressione, identificare l’oggetto utilizzato per colpire la giovane e chiarire il movente. Tra le ipotesi al vaglio c’è la fine della relazione: sarebbe stata Ionela a voler interrompere il rapporto, dopo circa sei anni trascorsi insieme e una convivenza iniziata durante la pandemia.

La mattina del 26 novembre, tra le 6 e le 6.30, Nardini avrebbe aggredito la compagna nella loro abitazione di Ponte Buggianese, probabilmente utilizzando un manubrio o un altro attrezzo da palestra. I segni di una colluttazione farebbero pensare a un tentativo di difesa da parte della ragazza prima dei colpi fatali. Al momento non risultano precedenti denunce o interventi delle forze dell’ordine per la coppia. Dopo averla uccisa, il 25enne ha percorso circa settanta chilometri sull’A1 fino a Barberino del Mugello, dove ha incendiato la propria auto sul viadotto Lora prima di lanciarsi nel vuoto.

Intanto, a Ponte Buggianese, la comunità resta sconvolta. La Squadra mobile e la polizia scientifica hanno sequestrato diversi oggetti, comprese attrezzature sportive, e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto. «Sbigottimento totale, siamo allibiti. Un evento che ci trova impreparati», ha dichiarato il sindaco Nicola Tesi, dando voce allo shock di un paese che non aveva percepito particolari segnali di allarme nella coppia.