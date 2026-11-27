Il Tribunale di Pisa ha accolto il ricorso presentato da USB contro Geofor S.p.A. per condotta antisindacale, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori. La decisione riguarda quanto avvenuto in occasione dello sciopero del 7 settembre scorso, quando, secondo quanto contestato dal sindacato, l’azienda avrebbe disposto l’impiego di un numero di dipendenti superiore a quello necessario per assicurare le prestazioni indispensabili, destinandoli anche allo svolgimento di attività ordinarie.

Una condotta che, secondo il ricorso presentato dallo Studio legale dell’avvocata Clara Fanelli, avrebbe leso il diritto di sciopero e violato le procedure previste dalla legge 146/1990 e dall’Accordo nazionale di settore. Il giudice ha accolto le ragioni di USB e ha condannato Geofor, ordinando all’azienda di interrompere la condotta antisindacale e di non reiterarla in futuro.

Tra le disposizioni contenute nel decreto anche l’obbligo di affiggere il provvedimento nelle bacheche aziendali per 90 giorni consecutivi. Geofor dovrà inoltre sostenere il pagamento delle spese legali. Soddisfazione è stata espressa da USB, che definisce la pronuncia una vittoria importante per la tutela dei diritti sindacali e del diritto di sciopero.

Per il sindacato, il risultato rappresenta un riconoscimento delle battaglie portate avanti dalle lavoratrici e dai lavoratori e conferma l’importanza dell’organizzazione collettiva nella difesa dei propri diritti. «Quanto ottenuto dimostra, ancora una volta, l’importanza di organizzarsi sindacalmente, di non arretrare di fronte ai soprusi aziendali e di rivendicare collettivamente il rispetto dei propri diritti», sottolinea l’organizzazione sindacale, evidenziando che il risultato non riguarda soltanto USB, ma rappresenta un riconoscimento per tutti i lavoratori impegnati nella difesa delle proprie condizioni di lavoro. Il sindacato annuncia infine che continuerà a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e garantire il rispetto delle libertà sindacali.