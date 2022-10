By

🎧 Sabato torna la raccolta alimentare nei punti Unicoop Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:22 Share Share Link Embed

Sabato torna la raccolta alimentare – Unicoop Firenze e Fondazione Un cuore si scioglie invitano soci e clienti a donare generi alimentari di prima necessità per le persone in stato di bisogno. L’iniziativa torna il 15 ottobre in oltre 100 punti vendita con il coinvolgimento delle sezioni soci e di oltre 200 associazioni che la cooperativa affianca nelle iniziative di contrasto all’emergenza alimentare.

I prodotti verranno direttamente ritirati dalle associazioni e dalla Caritas a cui Unicoop Firenze darà anche un contributo straordinario di 100 mila euro per fronteggiare il caro vita, legato in particolare all’aumento dei costi energetici. Le associazioni potranno così aiutare le famiglie in condizioni di disagio economico, sia con il contributo alimentare che con il pagamento delle utenze.

Le dichiarazioni di Sara Biagi vicepresidente Un Cuore si Scioglie e Marcello Suppressa direttore Caritas Toscana (AUDIO)

La collaborazione fra Caritas Firenze, Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie dura da molti anni, con iniziative straordinarie come questa, sostegno ai progetti delle diverse Caritas sul territorio, i consueti due appuntamenti annuali con la raccolta alimentare nei Coop.Fi.

Sono 146 le tonnellate di prodotti alimentari raccolti durante la scorsa raccolta di ottobre 2021 che sono state consegnate alle famiglie in difficoltà del territorio. Anche durante il periodo più difficile della pandemia, Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie hanno sostenuto Caritas con l’iniziativa la Spesa Sospesa.

L’elenco dei punti vendita e la lista dei generi alimentari da donare sono disponibili su www.coopfirenze.it/alimentalasolidarieta