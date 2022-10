Rock Contest 2022: i trenta selezionati!

Sono finalmente stati resi noti i nomi dei 30 progetti musicali selezionati per il Rock Contest 2022, la più importante vetrina per la musica emergente italiana più innovativa ed interessante. Rappresentanti di tutta l’Italia, da Lecce a Trento, ed attraverso una infinità di generi ed approcci diversi, sono i progetti che inizieremo a conoscere e che presto vedremo live sui palchi del Rock Contest, in presenza e sulle dirette social.

Boom di iscrizioni per il ritorno sui palchi del Rock Contest di Contrordio. Tra i più di 600 iscritti, sono Androgynus (Grosseto/Roma), Asa’s Mezzanine (Siena), Blue Lotus Wine (Firenze), Boheme (Milano), Bram Stalker (Rieti/Chieti), Calliope (Livorno), Cannibali Commestibili (Trento), Caterina (Bologna), Cinus (Lucca), D.O.A. (Death Of Autotune) (Brescia/Bergamo), Dino Flange (Brescia), Forgotten Dream (Cremona), Giuliomaria (Firenze), Hitch Von Cassen & the Dreamers (Chieti/Pescara), Lamante (Vicenza), Le Pietre dei giganti (Firenze), Lonely Blue (Torino), Marte (Genova), Martini Police (Lecco), Mundial (Lecce), Nobody (Roma/Genova/Londra), O:ODAL (Firenze), Orthopédie (Firenze), Ossa di cane (Siena), Pitoni (Roma), Riccardo Morandini (Bologna), The Black Armadillos (Genova), Una (Lucca), Wake Up In The Cosmos (Arezzo), Wicked Expectation (Torino) i trenta progetti selezionati per le selezioni live dell’edizione 2022.

Inizieremo subito a conoscerli ascoltando le loro canzoni sulle frequenze di Controradio, voi intanto scopriteli attraverso le foto, le note biografiche, i link alle pagine social e le loro canzoni sulla pagina dedicata. Buon ascolto!

Questo il calendario delle imminenti serate live:

Lunedì 24 Ottobre: 1a serata di selezione – Combo Social Club

Mercoledì 26 Ottobre: 2a serata di selezione – Glue Alt. Concept Space

Mercoledì 2 Novembre: 3a serata di selezione – Combo Social Club

Venerdì 4 Novembre: a serata di selezione – Glue Alt. Concept Space

Martedì 8 Novembre: 5a serata di selezione – Glue Alt. Concept Space

Giovedì 17 Novembre: 1a semifinale – Glue Alt. Concept Space

Giovedì 24 Novembre: 2a semifinale – Combo Social Club

Sabato 3 Dicembre: serata finale – Viper Theatre

ROCK CONTEST è organizzato da Controradio e l’associazione Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo – Giovanisì, Fondazione Sistema Toscana, il contributo di Comune di Firenze e Publiacqua, il sostegno di con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, il patrocinio di regione Toscana, sponsor B&C Speaker