Ruota Fortezza, Confartigianato Firenze: “Vittoria per città e turismo. Vogliamo una Firenze viva” 

By

Firenze, dopo i circa 60mila utenti dell’anno scorso torna la ruota panoramica alla Fortezza. Per Confartigianato: “Una vittoria per la città e per il turismo.”

“Un passo avanti verso una Firenze sempre più viva”, così commenta a margine, con entusiasmo, Jacopo Ferretti, Segretario generale di Confartigianato Firenze, in merito alla notizia della riapertura della ruota panoramica, insieme alla pista di pattinaggio, presso la Fortezza da Basso, in programma per il 2 dicembre.

Un intervento, sempre secondo Confartigianato, parte integrante della riqualificazione messa in atto nell’area della Fortezza da Basso: “Siamo partiti -dice il segretario Ferretti- con l’accensione di un albero, oggi abbiamo un villaggio di Natale, ben collegato, che attira decine di migliaia di persone, con ovvi benefici per tutti. Firenze può crescere solo così, facendo sistema.”

“C’è sempre più bisogno -conclude Jacopo Ferretti, segretario generale di Confartigianato Firenze- di iniziative simili, in grado di attirare persone e coinvolgerle. La città non può essere solo un bello sfondo ma inanimato, dev’essere viva, vitale e vissuta da tutti noi”.

Ricordiamo che la ruota panoramica presso la Fortezza da Basso fu inaugurata per la prima volta nel mese di dicembre 2021 e attirò molti visitatori, circa 60mila utenti, tanto da essere riconfermata anche per queste festività.