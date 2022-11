Pitti Uomo, alla Fortezza da Basso la 103esima edizione

Firenze, alla Fortezza da Basso dal 10 al 13 gennaio torna Pitti Uomo. Dopo alcune edizioni ridimensionate a causa della pandemia, la fiera attiva nel settore ‘lifestyle’ si prepara all’edizione 103 con un piccolo aumento delle presenze.

759 i brand confermati a oggi. Oltre alle anteprime Autunno-Inverno 2023-24 delle collezioni uomo, la fiera Pitti Uomo aggiunge la sezione ‘I go out’ dedicata all’abbigliamento outdoor e due nuove aree speciali: the Sign, sul mondo dell’arredamento, e PittiPets con l’offerta per gli animali. Entrambe si snoderanno nell’area della Fortezza in un allestimento a tema Pittiway, che simboleggia il desiderio di ripartire.

“In questo momento non facile, ma anche creativo, innovativo, diverso, i saloni Pitti Immagine saranno una bussola per definire nuove direzioni – spiega Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine -. In Fortezza ci saranno linee, frecce, curve, inversioni su cui surfare per andare veloci”. E proprio cercando nuove strade per stimolare i consumi, la fiera si apre al settore dei design con oggetti e complementi di arredo – nuovo lo spazio alla Sala delle Nazioni -, e per la prima volta offre, nei pressi della Polveriera, una selezione di 15 brand di abbigliamento, accessori, prodotti per la cura degli animali.

Per gli eventi di moda, come precedentemente annunciato, la stilista di origini anglo-giamaicane Martine Rose è la guest designer, mentre il belga Jan-Jan Van Essche è designer project e porterà a Firenze il suo concetto di moda fluida. Tra le novità in lancio al salone, la Piquadro presenterà la prima collezione di capispalla creati dall’art director israeliano Yossi Cohen, mentre il brand di cappelli Superduper – dopo una linea speciale lanciata in estate in concomitanza con il Jova Beach Party – presenterà le ultime novità create con Jovanotti.

A Palazzo Antinori, invece, Pierre-Louis Mascia, noto per i suoi collage utilizzati per creare intricati motivi stampati, presenterà un’installazione con i tessuti realizzati da Achille Pinto che nel 2023 celebrerà i 15 anni di partnership. Ci sarà poi una presentazione del brand gotico Vain, mentre quello di abbigliamento e home decor, Chateau Orlando, presenterà per la prima volta il suo mondo eclettico con una speciale installazione. Bikkembergs svelerà il nuovo concept store ideato per le prossime aperture di monobrand, mentre Holubar celebrerà 75 anni con 3 progetti speciali.

Una sezione anche ai progetti ‘green’: Ecoalf mostrerà la propria linea composta al 60% di tessuti monomateriale, caratteristica che consentirà agli abiti che la compongono di essere facilmente riciclati, e lo svizzero Windsor lancerà una speciale capsule di maglieria in cashmere riciclato.