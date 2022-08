Rumba De Bodas in concerto

Giovedì 25 agosto il concerto dei Rumba De Bodas allo Spazio Ultravox nel parco delle Cascine a Firenze, con ingresso gratuito. (Dalle 19.00 la partita della Fiorentina)

Una partita per chiudere i conti. La Fiorentina è di scena a Enschede per affrontare il Twente nel ritorno del “playoff” di Conference League: si riparte dal 2-1 dell’andata in favore dei viola. Vi aspettiamo giovedì 25 agosto alle ore 19.00 per tifare insieme la viola sul nostro maxischermo allo spazio Ultravox

A seguire, non perderti il concerto dei RUMBA DE BODAS, il gruppo bolognese nato nel 2008 dall’incontro di un gruppo di compagni di scuola. Il loro nome deriva dall’unione di due espressioni bolognesi: “rumba”, ovvero far rumba, far casino, e “bodas” che deriva dai matrimoni, spesso teatri delle prime esibizioni della band, e anche simbolo del connubio tra i generi musicali con cui il gruppo sembra ancora oggi non riuscire a decidersi. Per anni si esprimono prima per le strade cittadine, con un’attività di busking che li porta a girare e a ed esibirsi nelle piazze europee e italiane.

Negli anni il gruppo abbandona definitivamente la sua anima street e colleziona apparizioni in alcune delle manifestazioni musicali più importanti d’Europa: Montreux Jazz Festival (Svizzera), Saalfelden Jazz Festival (Austria), Copacabana (Belgio), Hemingway Jazz festival (Albania). Dal 2014 al 2019 è resident band all’Edinburgh Jazz Festival in Scozia, dove registra numerosi eventi sold out. Nel 2018 per la prima volta il gruppo esce dai confini Europei per una tournée in Corea del Sud, dove la band si esibisce nei famosissimi Seoul Music Week e Jazz Tonic Festival. Nella stessa estate conquistano il pubblico russo dopo un concerto davanti a 5000 persone al Kaliningrad Jazz Festival.

