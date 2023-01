Rubate chiavi di 17 mezzi alla Misericordia di Pontassieve, tre sono ambulanze

By

Pontassieve, in provincia di Firenze, rubate le chiavi di scorta di tutti i veicoli della Misericordia di Pontassieve e in due casi anche le chiavi principali.

Due mezzi a causa dei furti sono in questi giorni bloccati, non sono utilizzabili. Il Commissario della Confraternita, Simone Dal Pino, ha fatto denuncia ai carabinieri e ha informato le autorità delle chiavi rubate.

Le chiavi principali dei mezzi vengono appese nella bacheca pronte per essere usate dai volontari che di volta in volta utilizzano i mezzi. Quelle di scorta sono invece custodite in un locale separato e sono state proprio queste a scomparire.

Nel dettaglio, riporta un comunicato, mancano le chiavi di tre ambulanze, quattro mezzi dei servizi funebri e 10 auto attrezzate per i servizi sociali.

“E’ un gesto di cui non riusciamo a spiegarci il senso, ma di certo grave, perché arreca danno e crea disagio non solo a noi, ma a tutta la comunità di cui la Misericordia è quotidianamente al servizio”, dice Dal Pino.

“Ci pare un gesto senza senso. Se qualcuno pensasse di aver fatto solo una bravata, dovrebbe riflettere invece sul fatto che ha compiuto un atto di cattiveria che colpisce in primo luogo Pontassieve e soprattutto i suoi cittadini più fragili. Ci penseranno ora i carabinieri a scoprire chi è stato”.