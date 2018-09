Ruba auto e va fuori strada per evitare cinghiale

Nel Senese, uomo ruba auto e finisce fuori strada per evitare un cinghiale. L’uomo soccorso dai carabinieri che stavano passando di lì, è stato poi arrestato.

Uomo ruba auto ma finisce fuori strada per evitare un cinghiale: è stato così soccorso, e poi arrestato dai carabinieri forestali che stavano transitando in quel momento, un romano già conosciuto alle forze dell’ordine.

L’uomo, secondo la ricostruzione dei militari, ieri si era recato a Chiusi (Siena) per il furto di un’auto ma durante la fuga ha trovato un cinghiale in mezzo alla strada e per evitarlo è andato a finire fuori della carreggiata.

Ai carabinieri che lo hanno soccorso l’uomo ha detto di non aver bisogno del carro attrezzi e che avrebbe poi provveduto a recuperare il mezzo in proprio, grazie alla collaborazione di un amico del quale al momento non possedeva il numero di telefono. I militari hanno però chiamato la centrale operativa per chiedere l’assistenza stradale. Quando l’operatore ha chiesto il modello e il numero di targa del mezzo i militari hanno scoperto che la vettura era stata rubata poco prima. L’uomo è stato così arrestato per furto aggravato.