Aeroporto Firenze, i primi commenti dopo la Conferenza dei Servizi

Terminata la Conferenza dei Servizi sull’Aeroporto di Firenze il il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, e l’assessore all’urbanistica, Giovanni Bettarini, hanno rilasciato le prime dichiarazioni.

Si è svolta oggi la Conferenza di stamani sul progetto “Master Plan 2014-2019 Aeroporto ‘Amerigo Vespucci’ di Firenze. Nel corso dell’incontro, convocato dal Mit, sono stati illustrati i pareri adottati nei giorni scorsi dagli enti interessati. Erano presenti i delegati dei comuni di Firenze, Prato, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, Città metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Enac, Autorità di Bacino, ministero dell’Ambiente, Mibact, Consiag. La conferenza dei servizi dovrà chiudersi entro 60 giorni. La conferenza è stata riconvocata per il giorno 12 ottobre al fine di consentire la conclusione dell’analisi della documentazione.

Al termine della Conferenza il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, ha commentato: “La riunione di oggi ha confermato quanto anticipato soltanto due giorni fa da Enac: siamo all’inizio di un percorso lungo e complesso dall’esito tutt’altro che scontato. Agli Enti partecipanti abbiamo portato il parere negativo espresso dal nostro Comune, sottolinenando le tante, troppe criticità ambientali, urbanistiche ed economiche legate alla realizzazione di quest’opera. Abbiamo ricordato il conflitto istituzionale senza precedenti apertosi con il ricorso al Tar contro il decreto di via presentato da ben sette Comuni dell’area, un dato che già da solo dovrebbe imporre una riflessione. L’altro dato è che la stragrande maggioranza dei pareri positivi espressi è stata regolarmente accompagnata da richieste di approfondimento e prescrizioni, a conferma del fatto che, al di là dell’ostinazione di pochi, le nostre preoccupazioni sono fondate”.

Conclude il sindaco Falchi: “La conferenza dei servizi sarà convocata di nuovo il 12 ottobre, in attesa di conoscere dal Ministero le intenzioni riguardo a questo progetto. Noi rimaniamo fermi nella difesa del nostro territorio, contrari ad un’opera che metterebbe a repentaglio decenni di programmazione urbanistica e che non risponde in nessun modo alle reali esigenze del nostro territorio”.

Dichiarazione opposta quella dell’assessore Giovanni Bettarini: “Siamo soddisfatti per l’avvio dei lavori della Conferenza dei servizi, che speriamo si concludano in tempi rapidi dando il via al piano di sviluppo dell’aeroporto di Firenze”.