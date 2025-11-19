www.controradio.it Rsa in Santo Spirito, parte l'indagine sulla concessione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:30 Share Share Link Embed

L’inchiesta sulla Rsa di piazza Santo Spirito nasce dalle segnalazioni dei padri agostiniani preoccupati per l’impatto sul convento storico. Ora indaga la Guardia di Finanza mentre il progetto suscita timori per una possibile trasformazione in hotel di lusso mascherato da senior house.

L’inchiesta è partita da padri agostiniani. A marzo avevano fatto notare che la presenza della Rsa confinante con la Basilica, sarebbe stata devastante per il convento. Ora indaga la Guardia di Finanza. Siamo in piazza Santo Spirito, dove l’ex caserma Ferrucci è stata assegnata nel 2022 da una società del Ministero della Difesa (Difesa Servizi) alla Fastpol Srl. Sede a Firenze, opera nel settore socio-sanitario da quasi vent’anni, specializzata in strutture di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti e disabili. La società ha vinto la concessione trentennale per cinque milioni, più otto per il restauro – unica in una gara non pubblicizzata – ed è riconducibile all’imprenditrice Asmaa Gacem, nota alle cronache per essere diventata la presidentessa del Prato Calcio e per la Finres Spa, e qui parliamo ancora di gestione alberghiera e immobiliare di lusso. Ma il lusso in questo progetto per anziani non ha alcun ruolo, ha ripetuto più volte l’imprenditrice di origini marocchine. Già nei mesi scorsi l’Arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli e il Priore generale degli agostiniani Alejandro Moral Anton avevano chiesto un incontro al ministro Crosetto per fermare l’iter e proporre un percorso alternativo. Ora parte l’indagine della Procura, ma non è dato di sapere perché e per cosa. Resta l’allarme degli agostiniani di Santo Spirito: “L’area, che include capolavori come il Chiostro dell’Ammannati, la Cappella Corsini e gran parte del Cenacolo, potrebbe subire una trasformazione radicale […] con un progetto privato per convertire questa parte del Convento in un hotel di lusso travestito da senior house”.