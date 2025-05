www.controradio.it Controradio in esterna- Gucci, Santo Spirito e la città Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:17:45 Share Share Link Embed

Santo Spirito, transenne e polemiche per l’evento Gucci. Divieti, cartelli e polemiche per l’evento della maison. Per molti residenti “Questa vicenda non riguarda solo Santo Spirito, ma il modo in cui viene gestita Firenze. Un evento privato prende possesso di uno spazio pubblico della città, senza che il Comune senta il dovere di informare chiaramente i cittadini o di garantire trasparenza o confronto. Nessuna comunicazione istituzionale ufficiale, nessuna delibera visibile, nessun rispetto per chi ci vive, lavora o semplicemente attraversa quelle strade”. Per “Controradio in esterna”, Raffaele Palumbo è in diretta questa mattina da piazza Santo Spirito a Firenze, con alcuni ospiti.