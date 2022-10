Rsa e centri diurni della Toscana, un presidio per l’intervento Regione

La situazione nelle Rsa e nei centri diurni della Toscana potrebbe mutare a causa delle tante problematiche che si stanno riscontrando.

Inflazione e caro energia sono gli ultimi di una serie di problemi che rendono insostenibile la gestione dei servizi agli anziani, per i quali i costi sono sempre più a carico delle singole organizzazioni e delle famiglie. In questo modo si potrebbe arrivare al punto di non riuscire a sostenere più le tante spese. Per trovare una soluzione concreta a queste problematiche le Rsa e i centri diurni della Toscana chiedo un intervento urgente della Regione.

Per far sentire la propria voce e riportare quanto accade nelle strutture, il 27 ottobre si terrà la manifestazione di Rsa e centri diurni della Toscana, alle ore 10.00, davanti a Palazzo Strozzi Sacrati in piazza Duomo a Firenze, sede della Giunta regionale. Alla manifestazione partecipano le strutture aderenti a: Agespi (Associazione gestori servizi sociosanitari e cure post intensive), Aiop (Associazione italiana ospedalità privata), Anaste (Associazione nazionale strutture terza età), Arat (Associazioni residenze anziani Toscana), Aret – Asp (Associazione regionale aziende pubbliche di servizi alla persona), Arsa (Associazione residenze sanitarie assistenziali), Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale), Agci-Solidarietà Toscana, Confcooperative Federsolidarietà Toscana, e Confcooperative Sanità Toscana.