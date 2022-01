Round Midnight Top 2021

Round Midnight Top – Side 1 / Prima Parte: Internazionali

1)Tim Berne / Chris Speed / Reid Anderson / Dave King: “Broken Shadows” (Intakt)

I Broken Shadow sono nati originariamente come side project dei Bad Plus dedicato al songbook di Ornette Coleman. Ora, dopo la dipartita di Ethan Iverson il gruppo approda ad un classico pianoless quartet con due dei migliori sassofoni in circolazione: Tim Berne e Chris Speed. In scaletta la musica di Ornette fa ancora la parte del leone (7 brani) ma ci sono anche, portati in dote da Tim Berne, tre pezzi di Julius Hemphill, poi la Song for Che di Charlie Haden e un brano di un altro colemaniano doc, anche lui proveniente dalla texana Fort Worth come Ornette ed Hemphill: Dewey Redman. I brani vengono giocati sulla breve distanza, quasi tutto tra i 2 e i 4 minuti, con interventi solistici brevi e concisi, un evidente divertimento nell’affrontare un territorio musicale così amato e ben conosciuto da tutti e quattro ed un grande affiatamento. Buona la prima.



2)Steve Coleman & Five Elements: “Live at The Village Vanguard Vol.Ii (Mdw Ntr)” (Pi Recordings)

Secondo doppio Cd dal vivo al Village Vanguard da parte dei Five Elements di Steve Coleman. Le registrazioni, come nel caso del primo volume, risalgono a un ingaggio settimanale del sassofonista al leggendario club newyorkese nel maggio del 2017, ma per questa registrazione nel quintetto troviamo (al posto della chitarra) Kokayi, un rapper per il quale il termine è persino riduttivo: è un improvvisatore a tutti gli effetti a fianco degli altri due strumenti a fiato. Al loro fianco la tromba di Jonathan Finlayson e la ritmica travolgente di Anthony Tidd e di Sean Rickman. Il gruppo gira che è una meraviglia con un affiatamento che solo una lunga frequentazione può regalare,le atmosfere sono infuocate, le registrazioni ottime: serve altro?



Round Midnight Top – Side 2 / Seconda Parte: Italia

1) Paolo Angeli: Jar’a (Rer Megacorp)

2) Francesco Bearzatti: Portrait Of Tony (Parco Della Musica)

3) Giovanni Benvenuti: Paolina And The Android (Wow)

4) Danilo Blaiotta Trio: White Nights Suite (Filibusta)

5) Alberto Braida/S.Bolognesi/C.Calcagnile: Cats In The Kitchen (We Insist!)

6) Francesco Colonna: Offering-Playing The Music Of John Coltrane (Niafunken/Setola Di Maiale)

7) Dinamitri Jazz Folklore: Mappe Per L’eden (Felmay)

8) Paolo Fresu: P60lo Fr3su (Tük)

9) Giovanni Guidi: Ohos De Gato (Cam Jazz)

10) Alessandro Lanzoni & Erman Mehari: Arc Fiction (Mirr)

11) Nexus: The Call: For A New Life (Felmay)

12) Gianluca Petrella & Pasquale Mirra: Correspondence (Tük)

13) Rope: The Music Of Charlie Haden (Hora)

14) Giancarlo Tossani Big Monitors: Knots And Notes (Auand)

15) Unscientific Italians: Play The Music Of Bill Frisell (Hora)

Bonus Track : Miglior Esordio Discografico Dell’anno:

16) Francesca Remigi Archipelagos: Il Labirinto Dei Topi (Emme)

Round Midnight Top – Side 3 / Terza Parte: Historical & Live Inediti

1) Gary Bartz Ntu Troop: “Live in Bremen 1975” (Moosicus)

2) Art Blakey and Jazz Messengers: “First Flight To Tokio: The Lost 1961 Recordings” (Blue Note)

3) Roy Brooks W.Woody Shaw: “Understanding” (Reel To Real)

4) Don Cherry:” Organic Music Theatre Chateauvallon 1972 “(Blank Forms Editions)

5) John Coltrane: “A Love Supreme Live in Seattle” (Impulse!)

6) Bill Evans: “Behind The Dykes- The 1969 Neatherland Recordings” (Elemental)

7) Hal Galper 5t: “Live at The Belin Philarmonic 1977” (Origin)

8) Julius Hemphill: “The Boyé Multi-National Crusade for Harmony” (New World)

9) Hasaan Ibn Ali:” Methaphysics: The Lost Atlantic Album” (Omnivore)

10) Sheila Jordan: “Comes Love – Lost Session 1960” (Capri)

11) Lee Morgan. “The Complete Live at The Lighthouse” (Blue Note)

12) Nina Simone: “The Montreaux Years” (Bmg)