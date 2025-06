Rondine, Giani: “Dalla Regione 100mila euro per corsi di educazione alla pace”

Rondine oggi vola in alto e diffonde con più forza il suo messaggio di pace”, così il presidente della Toscana Eugenio Giani ha sintetizzato il valore dell’evento di apertura del festival del conflitto YouTopic Fest 2025, tenutosi oggi alla Cittadella della pace di Rondine, nell’aretino, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“La partecipazione del Capo dello Stato – ha detto Giani – sottolinea quanto sia conosciuta e apprezzata anche a livello nazionale l’esperienza di Rondine ed il messaggio di pace che da essa proviene, un messaggio che si associa ai valori fondanti della nostra Costituzione e che vorremmo potesse ispirare la politica internazionale”.

“La Regione Toscana – ha annunciato il presidente – sosterrà questa realtà ed il suo straordinario operato con 100.000 euro in due anni per l’organizzazione di corsi per l’educazione alla pace, ovvero corsi per dare un metodo e formare giovani ‘Ambasciatori’ del dialogo e della conciliazione, un sistema che si basa sul rapporto verso l’altro e il rispetto, per una pace che si ottiene attraverso le relazioni umane. Il fatto che questo metodo entri nella formazione professionale e possa essere fruito da tanti giovani, a mio avviso apre un’interessante prospettiva e la possibilità che questi corsi di educazione alla pace, che iniziano a Rondine, si diffondano anche in altri enti di formazione della nostra regione, estendendo questo metodo anche ad altre realtà”