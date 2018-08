Rogo Pietrasanta: iniziata bonifica, rinnovo invito a tenere finestre chiuse

Vigili del fuoco al lavoro da stamani per le operazioni di bonifica in via

Pontenuovo a Pietrasanta (Lucca), in seguito al rogo sviluppatosi venerdì scorso in un capannone di materiale edile.

Per questa ragione, si spiega, nelle aree circostanti all’area interessata dall’incendio è possibile percepire nell’aria odori riconducibili al rogo. Pertanto Asl e Comune di Pietrasanta

raccomandano dove sono percepiti e in caso di fumo di tenere chiuse le finestre e di non restare all’aria aperta. Si tratta di una indicazione a scopo cautelativo.

Sono intanto iniziate le analisi da parte di Arpat e Asl. Il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti ha chiesto ad Arpat analisi e campionamenti più estesi rispetto a quanto già

stabilito oltre ad una relazione dettagliata sulla qualità dell”aria, anche della giornata odierna utilizzando la centralina presente poco distante (i dati divulgati ieri non

presentavano anomalie). Sono già stati effettuati questa mattina i campionamenti a terra i cui dati saranno resi noti appena disponibili.