Rogo mezzi e baracche a Firenze, fiamme pure a Campi

Una notte di incendi tra Firenze e Campi Bisenzio con alcuni interventi dei Vigili del fuoco. Il rogo di Campi è rimasto visibile per ore anche da lunga distanza.

Doppio intervento tra ieri sera e la notte scorsa dei vigili del fuoco per due incendi scoppiati il primo a Firenze in via San Piero a Quaracchi, in una proprietà, il secondo a qualche chilometro di distanza, in via del Paradiso a Campi Bisenzio. I vigili del fuoco del comando di Firenze, con rinforzi anche da Prato, sono intervenuti dalle 22:25 in via San Piero a Quaracchi, in una strada bianca che costeggia il Fosso Macinante, per un incendio all’interno di una proprietà. Il rogo, ben visibile anche da lontano, ha coinvolto automezzi, baracche, camion, svariate cassette in plastica ed altro materiale e rifiuti. Sul posto inviate 3 squadre, con il supporto di 3 autobotti, un carro aria, e una kilolitrica con 25.000 litri di acqua inviata dalla sede aeroportuale. Impegnativo, si spiega, l’intervento a causa del propagarsi del rogo su più fronti. Sul posto anche un’ambulanza a scopo preventivo e la polizia. Successivamente una squadra di vigili del fuoco impegnati in supporto all’incendio in Via San Piero a Quaracchi è stata inviata sull’altro incendio scoppiato a Campi Bisenzio dove in via del Paradiso le fiamme hanno interessato un camper e 8 auto posteggiate in strada. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto anche i carabinieri.