Beko Europe, accordo preliminare per stabilimento di Siena

L’Agenzia Invitalia, d’intesa con il Mimit, ha sottoscritto con la società Duccio Immobiliare 1 Srl l’accordo preliminare e vincolante per la compravendita dello stabilimento Beko Europe di Siena. E quanto si legge in una nota del Mimit nella quale il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso sottolinea che sono stati “mantenuti tutti gli impegni”. “Si avvia così la reindustrializzazione dello storico stabilimento Beko di Siena, in tempi record. Un ringraziamento al Comune di Siena che con Invitalia ha realizzato l’operazione”.

“È il primo passo, propedeutico e necessario per procedere alla reindustrializzazione. Un’operazione importante che non smentisce l’azione di governo” ha aggiunto il sottosegretario di stato con delega alle crisi d’impresa, Fausta Bergamotto. L’accordo, che disciplina termini e condizioni della compravendita, dà seguito agli obiettivi di rilancio produttivo e di tutela occupazionale per il sito toscano condivisi nell’ambito del tavolo Beko presso il Mimit e al conseguente Protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Agenzia e il Comune di Siena. L’accordo prevede ora la stipula dell’atto definitivo di vendita, passaggio propedeutico alla futura reindustrializzazione del sito.

“Ringrazio Invitalia che dai avvia a diventare proprietaria dell’aerea e il suo amministratore delegato Bernardo Mattarella per il positivo sviluppo del passaggio di proprietà che offre le condizioni per la successiva reindustrializzazione. Si viene a concretizzare l’intesa tra ministero, Regione, Provincia e Comune che a beneficio dei lavoratori consente di guardare con speranza al futuro. Grazie anche al lavoro di squadra promosso da Cgil, Cisl e Uil”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sullo stabilimento Beko di Siena.

“L’accordo preliminare per l’acquisto del sito Beko di Siena rappresenta un passo fondamentale verso la reindustrializzazione – aggiunge in una nota -, ma la vertenza si potrà considerare davvero conclusa solo quando chi rileverà l’area darà lavoro ai dipendenti. Come Regione Toscana, ci siamo impegnati a fondo per questo risultato e abbiamo predisposto l’accordo per sostenere la formazione dei lavoratori Beko, perché crediamo nelle persone e vogliamo fare, fino in fondo, la nostra parte”.