Rock Contest 2024. Martedì 29 ottobre la 2a serata di selezione.

Sono i Super Fat Ginger Cat da Bologna e Lazy Lazarus da Firenze i primi due gruppi ad accedere in semifinale. Il prossimo appuntamento è per la seconda serata di selezione del 36° Rock Contest, martedì 29 ottobre al Combo Social Club di Firenze. Sul palco: One Our Left (Bologna), Ore Di Sole (Lucca), Emilya ndme (Genova), Vov Vov! (Firenze), Filtermat (Arezzo), Isolated System (Rimini). L’inizio dei concerti, ad ingresso gratuito, è previsto per le 21:30.

Sarà possibile anche seguire le serate online sui canali web (sito, pagina Facebook e canale YouTube) di Controradio e Rock Contest, a partire dalle 21:30. I due progetti che accederanno alle semifinali saranno decretati dal voto della giuria specializzata e dal voto del pubblico (in presenza e online) sulla pagina www.rockcontest.it. Puoi intanto scoprire le band con foto, info e brani sulla pagina dedicata.

Prossimi appuntamenti:

3a selezione – Martedì 5 Novembre Combo Social Club Low Tide, Dlemma, Lysine, Mark de’ Medici, Pietro Mio, Gorgia

4a selezione – Giovedì 7 Novembre GLUE Alternative Concept Space Marat, Tragic Carplet Ride, Nelav, End/or/Fine, Giulio Maria, LePiume

5a selezione – Giovedì 14 Novembre GLUE Alternative Concept Space Stato Brado, Leo Noir, Lo-Fi Le Fusa, rosewood, Elena Romano, All The Others

Semifinali

1a semifinale – Venerdì 22 Novembre GLUE Alternative Concept Space 2a semifinale – Venerdì 29 Novembre GLUE Alternative Concept Space

Finale

Sabato 7 dicembre Viper Theatre. Ospite speciale live: Appino + guest.

www.rockcontest.it / [email protected] Facebook – https://www.facebook.com/RockContestControradio Instagram – https://www.instagram.com/rockcontestcontroradio/