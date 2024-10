Siena: marito picchia  moglie e la spinge a 4 zampe nella cuccia del cane

Da oltre un anno la donna, che abita a Siena, subiva umiliazioni continue. Una volta è stata anche costretta e a uscire di casa senza vestiti. A Pisa applicato braccialetto elettronico a 69enne per botte alla ex

Il tutto sarebbe andato avanti dall’estate 2022 allo scorso gennaio: il marito le avrebbe inflitto umiliazioni, botte, minacce. L’uomo una volta avrebbe addirittura spinto la donna nella cuccia del cane, obbligandola a mettersi a quattro zampe. E, ancora, costretta a uscire in strada indossando solo biancheria intima. E’ accaduto a Siena e a riportare la notizia è la cronaca locale de La Nazione.

Secondo quanto denunciato dalla vittima, offese e minacce non avrebbero risparmiato neanche i suoi figli, entrambi minorenni.

In un caso l’uomo, dopo averla presa per il collo e picchiata, facendola cadere, avrebbe afferrato anche uno dei giovani intervenuto per aiutarla. A novembre 2023 ancora una lite e l’ennesima aggressione da parte del marito: dopo aver rotto alcuni piatti, l’avrebbe afferrata per i capelli e tolto i vestiti, costringendola a uscire di casa senza. All’ospedale aveva ricevuto due settimane di prognosi per i traumi riportati.

Ma le minacce e le offese non si sono fermate. Fino alla denuncia. Ieri, riporta ancora la Nazione, si è tenuta l’udienza davanti al gup, rinviata di una settimana: per il marito possibile il patteggiamento o un rito alternativo.

Divieto di avvicinamento alla ex e applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di 69 anni di Santa Croce sull’Arno (Pisa). E’ la misura cautelare eseguita dai carabinieri della località del Pisano nei confronti dell’uomo che da tempo aveva messo in atto “reiterati episodi di condotte persecutorie consistenti in violenze fisiche e psichiche nei confronti della donna, del figlio e dell’attuale compagno di lei”.

Dopo le botte e le violenze psicologiche subite la donna ha sporto denuncia e i carabinieri, dopo una rapida, indagine hanno raccolto indizi che hanno portato al provvedimento cautelare nei confronti del 69enne.