Rock Contest, giovedì 24 la seconda semifinale al Combo

Giovedì 24 novembre al Combo di Firenze la seconda semifinale con D.O.A., Le Pietre Dei Giganti, Ossa di Cane e Wicked Expectation, Cannibali Commestibili e Marte (scoprili con info, foto, bio e video session live sulla pagina dedicata)

Giovedì 24 al Combo Social Club di Firenze sul palco della seconda semifinale, sarà il turno del roboante magma sonoro fatto di alternative rock, hard blues, stoner, in italiano, dei trentini Cannibali Commestibili, dei lombardi D.O.A. (Death Of Autotune), ensemble multietnica che mescola rap, alternative rock, soul e pop con testi in italiano ed in inglese, di Le Pietre dei Giganti con la loro miscela di stoner, psichedelia, heavy rock, blues acido, groove tribali, sampling ed elettronica e testi intrisi di poesia e gusto epico, dell’elettro-pop ironico e moderno della giovane cosmopolita Martina Saladino, in arte Marte, del mix di cosmic-jazz, hip-hop, drum and bass e libera improvvisazione degli Ossa di Cane e dei suoni elettronici, ambient e glitch su cui i Wicked Expectation disegnano scenari psichedelici per inquietanti visioni distopich.

È possibile seguire tutte le serate in diretta video sui canali web di Rock Contest e Controradio (Facebook, Sito, Canale YouTube) dalle ore 21:30.

Sei di loro passeranno alla serata finale che si terrà sabato 3 dicembre al Viper Theatre. Ospite speciale sul palco della serata finale Emma Nolde, scoperta e lanciata proprio dal Rock Contest.

Tutte le informazioni, il regolamento completo e le band in gara sono su www.rockcontest.it.

