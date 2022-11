Prima neve sull’Appenino Toscano

By

Prima nevicata in Toscana. Nella giornata di oggi, martedì 22 novembre, sono caduti i primi fiocchi di neve lungo i rilievi regionali.

Nel pomeriggio i primi fiocchi di nevi sono attecchiti lungo l’Appenino toscano. A dare la notizia via Telegram Eugenio Giani. Il presidente della Regione ha infatti sottolineato in un messaggio che “continua a nevicare su tutto il comprensorio dell’Appennino. In Val di Luce sono già caduti circa 15 centimetri di neve, 7 cm all’Abetone, 11 cm alla Foce a Giovo (Coreglia Antelminelli)”. Quest’ultimo è il valico appenninico più alto dell’Appennino Tosco-Emiliano, attraversato da una strada semi-asfaltata.

Il presidente Eugenio Giani ha anche ricordato che la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio neve dalle ore 15.00 di martedì 22 novembre fino alla ore 12.00, con possibili nevicate a quote di montagna fino a 800 metri sull’Appennino fiorentino e aretino. Infatti, secondo quanto emesso dal bollettino della Protezione Civile regionale, le zone principalmente interessate sono Romagna toscana, Mugello, Casentino e Valtiberina. Sono previsti anche cumulati di neve, generalmente fino a 10 cm o localmente superiori. Inoltre, resta confermato fino alle 20.00 di questa sera anche il codice giallo per mareggiate e vento lunga la costa centro-meridionale e l’arcipelago.