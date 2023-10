Rock Contest: giovedì 2 novembre la 5a serata di selezione

Giovedì 2 Novembre, al Combo Social Club, la 5a ed ultima serata di selezione del 35° Rock Contest di Controradio. Sul palco: Andreotti, Blue Tortugas, Brumale, Migraine, Envoy, Humus.

Slebo, Not My Value, The Stand, Edgar Allan Pop, Duck Baleno e All You Can Hate sono invece i progetti già candidati per le semifinali di Giovedì 9 Novembre e Giovedì 16 Novembre al Glue Alt. Concept Space

Sarà possibile anche seguire le serate online sui canali web (sito, pagina Facebook e canale YouTube) di Controradio e Rock Contest, a partire dalle 21:30. I due progetti che accederanno alle semifinali saranno decretati dal voto della giuria specializzata e dal voto del pubblico (in presenza e online) sulla pagina www.rockcontest.it. Puoi intanto scoprire tutte le 30 band in cara con foto, info e brani sulla pagina dedicata.

Intanto segnate la data di sabato 25 Novembre: serata finale – Viper Theatre con, ospiti speciali live, New Candys featuring Bugo.

Queste dunque le band e i solisti in gara giovedì 2 novembre bre per la 5a serata di selezione al Combo Social Club: Envoy (Roma), Andreotti (Foggia), Blue Tortugas (Trento), Brumale (Arezzo), Migraine (Brindisi), Humus (Trento). Scopriamoli attraverso le loro session live realizzate appositamente per il Rock Contest 2023.