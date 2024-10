Rock Contest 2024, torna l’underground! Appino ospite live della finale.

Dal 24 ottobre al via le selezioni live nei club fiorentini, alla scoperta di nuovi autori e di nuove tendenze musicali. Il 7 dicembre la grande finale al Viper Theatre con la performance live dello special guest Appino. Sul palco del Rock Contest con lui molti ospiti.

Presentato in conferenza stampa il programma della 36a edizione del Rock Contest organizzato da Controradio e Associazione Controradio Club. A partire da giovedì 24 ottobre la fase live del concorso con 30 proposte musicali di artisti in attesa di essere conosciuti al grande pubblico provenienti da tutta Italia.

Sono in palio anche quest’anno oltre 15.000 euro di premi tutti destinati alla crescita professionale dei progetti musicali in gara. Gli artisti partecipanti potranno godere di visibilità da parte del numeroso pubblico degli appuntamenti con Rock Contest e da un pool di addetti ai lavori interessati a nuovi talenti: da festival musicali a etichette discografiche, da agenzie di booking a manager discografici.

Due sono infatti gli obiettivi che la manifestazione si pone: il primo è quello di proporre in anteprima agli spettatori – in presenza e collegati in streaming video – nuova musica e nuovi progetti di qualità, anticipando gusti e tendenze del futuro; il secondo è quello di favorire il percorso professionale di nuovi artisti attraverso un legame che il Rock Contest crea con il mondo della musica a 360 gradi. Non a caso, nelle edizioni precedenti, si sono chiusi contratti discografici la sera stessa della finale del concorso, con Rock Contest che ha quindi tangibilmente avuto un ruolo di vero e proprio trampolino di lancio immediato.

Sono tanti i nomi che negli anni hanno collaborato o calcato il palco del Rock Contest nelle vesti di partecipanti in gara, giurati o ospiti live: Samuel e Boosta dei Subsonica, Patti Smith, Dario Brunori, Aimone Romizi, Alberto Ferrari, Andrea Appino, Calibro 35, Colapesce, Cristina Donà, Ligabue, Dente, Diodato, Emma Nolde, I Ministri, Iosonouncane, Irene Grandi, Lo Stato Sociale, Manuel Agnelli, Motta, Offlaga Disco Pax, Piero Pelù, Vasco Brondi, Tre Allegri Ragazzi Morti, Enrico Greppi della Bandabardò, Stefano Bollani e molti altri ancora.

Per l’edizione 2024, tra gli oltre 600 iscritti, i 30 progetti musicali selezionati sono: Super Fat Ginger Cat (Bologna), VOV VOV! (Firenze), Tragic Carpet Ride (Torino), Emilya ndMe (Genova), Pietro Mio (Milano), Isolated System (Rimini), Francie (Siena), Rosewood (Terni), Stato Brado (Bologna), Leo Noir (Pistoia), Lazy Lazarus (Firenze), One Hour Left (Bologna), Mark de’ Medici (Prato), Ore Di Sole (Lucca), Dlemma (Roma), Nodi (Caserta), Nelav (Grosseto), All The Others (Prato), Marat (Roma), END/or/FINE (Bologna/Lecce), LePiume (Roma), Katana Koala Kiwi (Trieste), Gorgia (Prato), Lysine (Roma), Johnson Mella (Firenze), Lo-Fi Le Fusa (Firenze), Elena Romano (Firenze), Filtermat (Arezzo), Giulio Maria (Livorno), Low Tide (Arezzo).

Special guest della serata finale del 7 dicembre al Viper Theatre Appino, già frontman di The Zen Circus, che farà tappa a Firenze con il suo tour solista, dopo la pubblicazione di Humanize. Il live di Appino sarà un’occasione speciale per assistere al set solista di grande impatto emotivo con cui il cantautore toscano presenterà gli arrangiamenti rinnovati dei suoi tre dischi; ma quello fiorentino sarà un appuntamento unico, diverso dal resto del tour: sul palco amici e colleghi che hanno condiviso parte di una lunga carriera musicale con Appino e che si uniranno a lui per la finale di Rock Contest il 7 dicembre.

Molti i partner istituzionali che sostengono il Rock Contest. Tra gli altri un ruolo fondamentale è ricoperto dalla Regione Toscana, che mette in palio l’8a edizione del premio “Fondo Sociale Europeo/Giovanisì” – e la 4a edizione del premio Enrico Greppi “Erriquez”.

“La Toscana, a partire dal progetto Giovanisì, è impegnata per far sentire ai più giovani le istituzioni come amiche, vicine alle loro istanze e alle loro aspirazioni. La collaborazione con il Rock Contest, ormai consolidata, ci aiuta a percorrere con efficacia questa strada. Ringrazio Controradio per la passione e la determinazione con cui da tantissimo tempo porta avanti una manifestazione che punta a scoprire e valorizzare giovani talenti e la loro espressività. Noi, con i nostri due premi, assegnati grazie all’Fse+, vogliamo contribuire a renderla viva e attrattiva”, osserva il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che a proposito del Fondo sociale europeo Plus ricorda come “ben 172 milioni di euro, circa il 16% della dotazione complessiva del programma regionale 21/27, sono destinati a misure per l’occupazione giovanile”. “Ad appena un anno e mezzo dall’avvio della nuova programmazione – conclude Giani – abbiamo già coinvolto 14 mila ragazzi tra i 18 e i 35 anni”. A lui fa eco Elena Calistri, responsabile dell’Autorità di Gestione Por FSE: “Una delle principali sfide del Fondo Sociale Europeo Plus, con la nuova programmazione 2021-2027, è sostenere l’occupazione e l’occupabilità dei giovani. Questa priorità comporta l’attivazione di interventi con l’obiettivo di valorizzare il talento e il potenziale creativo dei giovani, promuovendone l’acquisizione di competenze e la crescita professionale nell’ambito delle discipline artistiche. Questa è anche la finalità dei due premi speciali finanziati dal FSE+ nel Rock Contest a sostegno di giovani musicisti. Dal palco verrà promossa la campagna di comunicazione per fare conoscere tutte le opportunità FSE+ dedicate a ragazze e ragazzi per la loro autonomia”.

Al fianco della manifestazione anche il Comune di Firenze, che tramite le parole dell’Assessore alla Cultura Giovanni Bettarini dichiara: “Aspettiamo tutti con grande attesa il Rock Contest, una manifestazione che si è fatta il nome proprio all’insegna della buona musica dei nuovi talenti, dalla scoperta di di nuove rotte e di nuove traiettorie nella musica” ha detto l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini. “Come amministrazione siamo a fianco di questa manifestazione che anche quest’anno porterà sul palco ben 30 progetti musicali e vede oltre 600 iscritti. La storia del rock contest si intreccia da 36 anni con la storia della musica di Firenze, della Toscana e dell’Italia con autori, cantautori e artisti del Rock indipendente nel nostro Paese. Nato e cresciuto in seno a Controradio, il Rock Contest ha visto nascere la carriera di grandi artisti che da Firenze sono partiti per calcare i grandi palcoscenici. Anche quest’anno ci sarà nuova musica e nuovi progetti, e sarà data la possibilità di crescere a nuovi artisti. Un progetto sul quale davvero crediamo e continuiamo a investire”

“Torna l’Underground! Scemata l’onda della musica pensata per i social, torna l’Arte per l’Arte, il gusto di sperimentare fuori dal mainstream alla ricerca di forme di espressione che, prima cha agli altri, piacciano a chi le crea; e torna anche la voglia di confrontarsi con le produzioni d’oltre confine, testimoniato da una buona quantità di proposte pensate e cantate in inglese. E se lo shoegaze o il post-punk sono i generi più citati, non manca il jazz, l’alternative rock anni ’90, il cantautorato visionario o anarco-punk, il dream pop, l’indie folk, lo stoner rock, l’elettronica, il post rock, la nuova psichedelia, il kraut rock, il pop surrealista, e poi tanto neo-soul e r’n’b, fino a proposte assolutamente uniche e non catalogabili per un Rock Contest tra i più vari e interessanti di sempre. Per quanto riguarda la provenienza degli artisti, Roma, Bologna, Genova, Torino, Milano, Rimini, Terni, Caserta, Lecce, Trieste, sono le province rappresentate, ma anche tanta Toscana (Firenze, Arezzo, Siena, Lucca, Prato, Grosseto) fino ad un pizzico di Nigeria, a conferma della forte valenza di vetrina nazionale della manifestazione”. – così descrive l’edizione 2024 Giuseppe Barone, Direttore artistico di Rock Contest.

Nella valutazione dei progetti in gara saranno coinvolti musicisti affermati della scena indipendente italiana, ma anche le direzioni artistiche di alcuni dei più importanti festival presenti in tutta la penisola, grazie ad una collaborazione iniziata nel 2022 e che si rinnova per offrire ai 30 selezionati l’opportunità di essere inclusi nelle varie line up delle manifestazioni associate.

Al momento: Artico Festival, Ferrara Sotto Le Stelle, Lars Rock Fest, OffTune Festival, WØM Fest, Fans Out Festival, LET’S Festival, Musica sulle Apuane, le realtà discografiche Woodworm Label, La Tempesta Dischi, Dischi Sotterranei, Audioglobe, Picicca, Rc Waves, Black Candy Records, Ferramenta Dishi, Annibale Records, Pulp Dischi, oltre all’agenzia di booking Locusta.

Sarà parte della giuria anche il pubblico in sala, ma anche quello delle dirette social (Facebook e Youtube di Rock Contest e Controradio e sui rispettivi siti web), che potrà votare online alla pagina dedicata su www.rockcontest.it.

In palio premi per oltre 15.000 euro, finalizzati alla crescita professionale ed alla valorizzazione dei progetti in gara tramite la realizzazione di progetti proposti dagli stessi artisti: registrazioni in studio e realizzazione di videoclip, promozione, shooting fotografici, organizzazione di tour e molto altro.

Al primo classificato per il Premio Rock Contest andranno 3.000 euro, al secondo 5 giornate di registrazione al Sam Recording Studio, uno degli studi più prestigiosi e qualificati in Italia. Al terzo 500 euro.

Il brano che meglio riuscirà ad esprimere desideri e inquietudini dei giovani e in generale la condizione giovanile si aggiudicherà il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì – 8a edizione (2.000 euro), riconoscimento istituito nell’ambito della campagna di informazione della Regione Toscana sugli interventi del Fondo Sociale Europeo Plus dedicati ai giovani e sulle altre opportunità di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.

A questo si aggiunge il premio Enrico Greppi “Erriquez” – 4a edizione (2.000 euro), messo in palio dalla Regione Toscana con il Fondo Sociale Europeo Plus e dedicato alla memoria del leader della Bandabardò. Ad essere premiato il testo che si distinguerà maggiormente per la positività dei valori e dell’impegno sociale in continuità con la produzione artistica e la carica umana trasmessa da Erriquez durante tutta la sua vita.

Novità 2024 il Premio MITA. Made in Italy Tuscany Academy, Istituto Tecnologico Superiore premierà chi maggiormente pone attenzione all’immagine complessiva della formazione musicale: dall’outfit sul palco alle foto, dalle grafiche degli album ai videoclip realizzati. Saranno assegnati 2.000 euro per finanziare un progetto artistico finalizzato all’evoluzione professionale del gruppo o del solista vincitore.

Alla migliore canzone in italiano, in collaborazione con la testata Il Popolo del Blues, verrà assegnato lo speciale Premio Ernesto de Pascale, dedicato alla memoria del conduttore radiofonico (RAI Stereonotte, Controradio), giornalista, musicista e storico presidente di giuria del Rock Contest. In palio la registrazione professionale del brano premiato presso il Sam Recording Studio.

Infine, il premio Best Live Experience, Arte Residente che offre 3 giorni di residenza artistica presso il Teatro Marchionneschi di Guardistallo (PI) per preparare il proprio concerto in uno spazio tecnologicamente all’avanguardia, con la supervisione di Antonio Aiazzi (Litfiba, Timoria, etc.).

L’immagine ufficiale del Rock Contest 2024 è firmata dal noto illustratore Alessandro Baronciani, una collaborazione nata nel 2015 e proseguita anche nella sua partecipazione alle giurie in quanto musicista.

La manifestazione è organizzata da Controradio e l’associazione Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo Plus – Giovanisì, con il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e Publiacqua, sponsor B&C Speakers e MITA Academy. Sponsor tecnici: Audioglobe, Sam Recording Studio e ARTE Residente.

Questo il calendario degli appuntamenti live con Rock Contest:

Selezioni

1a selezione – Giovedì 24 Ottobre Combo Social Club Nodi, Katana Koala Kiwi, Johnson Mella, Super Fat Ginger Cat, Lazy Lazarus, Francie

2a selezione – Martedì 29 Ottobre Combo Social Club One Our Left, Ore Di Sole, Emilya Ndme, Vov Vov!, Filtermat, Isolated System

3a selezione – Martedì 5 Novembre Combo Social Club Low Tide, Dlemma, Lysine, Mark de’ Medici, Pietro Mio, Gorgia

4a selezione – Giovedì 7 Novembre GLUE Alternative Concept Space Marat, Tragic Carplet Ride, Nelav, End/or/Fine, Giulio Maria, LePiume

5a selezione – Giovedì 14 Novembre GLUE Alternative Concept Space Stato Brado, Leo Noir, Lo-Fi Le Fusa, rosewood, Elena Romano, All The Others

Semifinali

1a semifinale – Venerdì 22 Novembre GLUE Alternative Concept Space 2a semifinale – Venerdì 29 Novembre GLUE Alternative Concept Space

Finale

Sabato 7 dicembre Viper Theatre. Ospite speciale live: Appino + guest.

www.rockcontest.it / [email protected] Facebook – https://www.facebook.com/RockContestControradio Instagram – https://www.instagram.com/rockcontestcontroradio/