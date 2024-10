La 16esima edizione di France Odeon, cinque giorni di cinema francese a Firenze

Dal 29 ottobre al 2 novembre 2024 sbarca per la sedicesima volta a Firenze France Odeon, la rassegna dedicata al cinema francese. Cinque giorni densi di proiezioni, eventi speciali e incontri tra il Cinema La Compagnia, l’Institut Français e, per la prima volta, il nuovo Teatro di Fiesole. Dodici film, la maggior parte dei quali in anteprima nazionale, accompagnati da attori e registi, e un omaggio ad Alain Delon.

A inaugurare il festival, la sera di martedì 29 ottobre al Cinema La Compagnia (ore 19.45), sarà NIKI di Céline Sallette (presentato a Cannes nella sezione Un Certain Regard), un biopic delicato che esplora l’arte e la vita di Niki de Saint Phalle, interpretata da Charlotte Le Bon. Il film ne segue la carriera, mettendo in luce la sua lotta interiore e la complessa relazione con lo scultore Jean Tinguely (interpretato da Damien Bonnard). Introduce la proiezione Silvia Lucchesi, direttrice de Lo Schermo dell’Arte, partner dell’anteprima. Il pomeriggio dello stesso giorno, (ore 17.30), verrà proiettato EN FANFARE di Emmanuel Courcol. Storia di un giovane direttore d’orchestra di fama internazionale che scopre di avere una grave forma di leucemia e solo una possibilità su un milione per trovare un donatore compatibile. Il destino gli verrà incontro… Per l’occasione (ore 17), il Complesso Bandistico dell’Associazione Musicale Fiorentina, diretto da Alessandro Giusti, si esibirà percorrendo la strada tra piazza Duomo e La Compagnia, entrando infine in sala prima della proiezione del film. Ospite d’onore di questa edizione di France Odeon, Vincent Lindon arriva a Firenze per presentare JOUER AVEC LE FEU, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 81° Mostra del Cinema di Venezia. L’attore salirà sul palco de La Compagnia insieme al cast del film, composto da Stefan Crepon e Benjamin Voisin. Sono attesi, inoltre, i fratelli Ludovic e Zoran Boukherma con il loro LEURS ENFANTS APRÈS EUX, Baya Kasmi con MIKADO, entrambi già applauditi nelle passate edizioni del festival, e Michel Boujenah, regista di PÈRE ET FILS, ultima interpretazione di Philippe Noiret. E Bertrand Bonello, che in un tandem ideale con Lucca Comics & Games presenta a France Odeon LA BÊTE interpretato da Léa Seydoux.

La giuria quest’anno è formata da Tahar Ben Jelloun, vincitore del Prix Goncourt e autore del best seller “Creatura di sabbia”, Milena Vukotic, attrice di Buñuel e Fellini, indimenticabile interprete della signora Pina nella saga di Fantozzi e moglie del conte Mascetti in AMICI MIEI, Carolina Pavone, che dopo aver lavorato al fianco di Nanni Moretti ha esordito alla regia con il recentissimo QUASI A CASA e Maurizio Braucci, sceneggiatore di GOMORRA di Matteo Garrone. La giuria assegnerà il Premio Foglia d’oro – Manetti Battiloro al miglior film in concorso e il Premio Sguardi Mediterranei. Ci sarà anche, come nelle precedenti edizioni, la giuria under 25, che incoronerà il film più amato dai giovani ed il tradizionale voto degli spettatori, che assegnerà il premio Foglia d’oro del pubblico. Sabato 2 novembre, alle 10.30, Tahar Ben Jelloun incontrerà il pubblico al nuovo Teatro di Fiesole per parlare di cinema e letteratura con Marco Luceri, prima della proiezione de LA PISCINE di Jacques Deray, protagonisti Romy Schneider e Alain Delon per celebrarlo nell’anno della sua scomparsa.

Nel quadro del festival non mancherà il tradizionale convegno con cui si propongono questioni attuali che interessano il settore del cinema e dell’audiovisivo. A distanza di un anno dall’incontro “5 proposte per un’intelligenza artificiale etica e rispettosa del diritto d’autore”, si terrà un nuovo dibattito tra Italia e Francia sul tema dell’Intelligenza Artificiale, in collaborazione con SIAE, SACD e Murmuris. Il convegno, intitolato “Regole Naturali per Intelligenze Artificiali. Il diritto d’autore nell’uso dell’IA.”, si svolgerà mercoledì 30 ottobre alle 11 presso l’Institut Français e vuole essere un momento di scambio di idee e di informazioni tra gli autori e le due maggiori società di collecting, italiana e francese, che cercheranno di rispondere a domande molto concrete sui progressi di questi ultimi mesi, per far luce sul riscontro che hanno avuto le 5 proposte elaborate in merito alla regolamentazione dell’IA.Il festival rilancia anche quest’anno Prima fila #giovani, iniziativa realizzata in collaborazione con la Fondazione CR Firenze, rivolta agli spettatori under 25, che per ogni proiezione, fino a 10 minuti prima dell’inizio del film, avranno riservate le prime due file del cinema.

Si ripropone anche l’iniziativa La Grande Visione, ideata lo scorso anno in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Firenze, che permetterà a giovani artisti di partecipare alle proiezioni e di comporre “dal vivo” opere originali ispirate ai film in programma. Le opere saranno esposte l’ultimo giorno del festival nel foyer del Cinema La Compagnia, per essere giudicate dalla giuria della 16ª edizione di France Odeon. Al vincitore sarà assegnato un premio di cinquecento euro. Ricordiamo infine, giovedì 31 ottobre a La Compagnia, la presentazione del libro Cinéma mon amour – Cento film francesi da amare, un incontro “letterario” per scoprire – e riscoprire – insieme all’autore Ignazio Senatore, le opere cinematografiche francesi che hanno conquistato un posto nel cuore del pubblico. Il volume è edito da Classi edizioni nella collana Cinéma bd, diretta da Gius Gargiulo. L’incontro sarà condotto da Valentina Grazzini.