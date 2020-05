Ristoratore in San Lorenzo: “Nonostante tutto, riapro con l’entusiasmo di 40 anni fa”

Il mondo della ristorazione come sta affrontando la ripartenza? fra le misure di distanziamento da applicare ai tavoli e le difficoltà nel recuperare la fiducia dei clienti, molti anche a Firenze lunedì scorso non ancora hanno riaperto.

C’è chi come il movimento Ristoratori Toscana annuncia nuove mobilitazioni per ‘tutelare attività, dipendenti e salute dei cittadini’ e chi prova a riprendere l’attività non senza il timore di un salto nel vuoto.

“Da 40 anni faccio questo lavoro e riparto con l’entusiasmo del primo giorno’, dice il titolare di una trattoria in piazza del Mercato a San Lorenzo, ai microfoni di Chiara Brilli