Rincaro prezzi per tickets di autobus e tram: 1,70 euro dal 1 agosto

Dal primo agosto, a causa dell’adeguamento contrattuale legato al tasso di inflazione, scatta il rincaro di Autolinee Toscane, sui tickets per il servizio urbano. Da 1,50 euro il costo del ticket sale a 1,70

Rincarano i tickets di autobus e tram: dal primo agosto il ticket urbano sale a 1,70 euro. Dal primo agosto, a causa dell’adeguamento contrattuale legato al tasso di inflazione, scattano i rincari di Autolinee Toscane, sia per servizio urbano, tramvia compresa, che le tratte extraurbane: in città, dunque, da 1,50 euro il costo del ticket sale a 1,70, in caso di acquisto via sms il prezzo sale invece da 1,80 a 2 euro, e di acquisto a bordo da 2,50 a 3 euro. E ancora: il “ blocco” da 10 biglietti passa da 14 a 15,50 euro, l’abbonamento mensile da 35 euro ( 28 con Isee) a 38,70 ( 31 con Isee), quello annuale ordinario da 310 a 342,80 euro e l’annuale per studenti da 252 a 278,70.

Scatta lo scontro politico.

“L’aumento del costo dei biglietti di Autolinee Toscana è inaccettabile senza un miglioramento del servizio, alla luce dei disagi che vivono gli utenti della città. Capiamo le esigenze legate al post-Covid che hanno alterato i piani finanziari ma siamo da mesi in attesa che At garantisca un servizio più efficiente con gli autobus e i miglioramenti sono troppo lenti mentre invece aumentano i biglietti e gli abbonamenti”, spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, interviene, che chiede un confronto urgente con l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli riguardo la qualità del servizio”.

Per Giorgio “è evidente come la causa dei disservizi” di At “non siano i cantieri: le irregolarità del servizio di At sono iniziate ben prima. Il Comune peraltro si era offerto di finanziare un potenziamento del servizio sulle linee interessate dai cantieri, ma da At ci è stato detto che non sarebbero stati in grado di farlo per la mancanza di autisti”.

Vogliamo una città più vivibile, ha aggiunto Giorgio, e “il trasporto pubblico ne è un pezzo fondamentale. Per questo noi abbiamo deciso di premiare chi usa i mezzi pubblici e a Firenze destineremo da settembre sei milioni di euro per fare tre cose: assorbire l’aumento del costo degli abbonamenti per chi è stato già abbonato, dare abbonamenti annuali gratuiti agli studenti, dare abbonamenti annuali gratuiti ai nuovi abbonati”.