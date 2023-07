Alta velocità a Firenze: il 26 luglio inizierà lo scavo del tunnel

“Il 26 luglio inizierà lo scavo del tunnel per l’Alta velocità a Firenze”. Il progetto permetterà un sensibile aumento della capacità della rete di superficie a beneficio del traffico locale e permetterà ogni interferenza tra le due differenti tipologie di servizio

“Il 26 luglio inizierà lo scavo del tunnel per l’Alta velocità a Firenze”, lo ha scritto sui social il sindaco di Firenze, Dario Nardella: “Un’opera strategica fondamentale per la mobilità di milioni di persone e per rendere migliori i collegamenti locali tra stazioni fiorentine. Una grande novità, attesa da tanto tempo. Avanti”.

Il progetto permetterà un sensibile aumento della capacità della rete di superficie a beneficio del traffico locale e permetterà ogni interferenza tra le due differenti tipologie di servizio.

Verrà realizzata anche la nuova stazione dell’AV di Firenze Belfiore, che sarà interconnessa con quella di Firenze Santa Maria Novella e con l’area urbana grazie a diverse modalità di trasporto, in particolare, con il nuovo people-mover, la linea 2 del sistema tramviario cittadino già in esercizio e i bus urbani, opportunamente potenziati.

Per quanto riguarda il sottoattraversamento, saranno scavate a circa 20 metri di profondità due gallerie parallele, una per ogni senso di marcia, ciascuna lunga circa 7 chilometri e collegate tra loro con by pass di sicurezza; collegheranno la stazione di Firenze Campo di Marte e la zona del viale XI Agosto, situata fra le stazioni di Firenze Rifredi e di Firenze Castello.

Al fine di ottimizzare le fasi di lavoro e contenere i tempi, le gallerie saranno realizzate mediante due frese, che scaveranno con modalità e tempistiche tali da non essere operative in contemporanea.