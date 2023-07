Incendi, Firenze: rogo all’ippodromo delle Mulina

E’ la terza volta nel giro di una settimana dove le fiamme divampate venerdì scorso e poi ancora lunedì. “Ma cosa succede nel quartiere 5?” si chiede il Movimento 5 stelle con il capogruppo in Palazzo Vecchio Roberto De Blasi e i consiglieri del Quartiere 5 di Firenze Luca Rossi Romanelli e Iacopo Spennati: “Per quanto tempo i residenti della zona, richiamati dalle autorità di rimanere chiusi in casa per evitare intossicazioni dalle esalazioni dei materiali combusti, dovranno sopportare questa situazione?”

“Possibile che la situazione, nonostante gli interventi delle autorità non verta verso una soluzione definitiva liberando i cittadini della zona dai pericoli derivanti da questi incendi? Chiediamo urgenti aggiornamenti al sindaco su cui ricade la responsabilità sulla salute dei cittadini”.

Sul nuovo incendio in via Fanfani interviene anche la Lega, con il capogruppo in Palazzo Vecchio e segretario provinciale Lega di Firenze Federico Bussolin e il commissario comunale Lega Federico Bonriposi: “Possibile – si chiedono – che ci siano incendi così frequenti in pochi giorni? Possibile sia soltanto colpa del grande caldo di questi giorni? Noi crediamo che occorra vigilare maggiormente sull’area visto come è stata trascurata totalmente in questi anni!”.

“Non è concepibile che periodicamente si alzino queste nubi nere dense a causa degli incendi. I residenti di via Fanfani sono preoccupati per questo incendio. Gli occupanti ancora ci vivono. Non possiamo rischiare che qualcuno rischi la vita! Il Comune intervenga con appositi controlli della Polizia municipale per monitorare tutta l’area ed evitare ogni accesso. 3 incendi in pochi giorni non sono da sottovalutare”