VIDEO | Sono in corso le operazioni di bonifica per l’incendio in via Fanfani

Le operazioni sono proseguite per tutta la notte, ma ora l’incendio è sotto controllo. Siamo in via Fanfani, nella zona di Castello, dove nella giornata di ieri sono andate in fiamme tonnellate di rifiuti.

I vigili del fuoco fanno sapere che sono proseguite incessantemente questa notte le complesse operazioni di smassamento in via Fanfani per estinguere l’incendio dei rifiuti accumulati all’interno dell’edificio abbandonato di circa 13000 mq.

Nella giornata odierna proseguiranno le operazioni di bonifica in via Fanfani. Sul posto sono a lavoro due squadre, due autobotti e i mezzi di movimento terra.

A seguito del rogo, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale Arpat prescriveva di “limitare l’inalazione dei fumi prodotti” dalla “miscela eterogenea di rifiuti” che è andata a fuoco e “in accordo con la Asl si ritiene che alla popolazione di questa zona, e comunque presente nelle aree interessate dai fumi dell’incendio, si debba raccomandare di non soggiornare all’aperto, tenere le finestre degli edifici chiusi, limitare per quanto possibile la permanenza”.