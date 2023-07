Il 24 luglio cominciano i lavori di Publiacqua in via Bolognese

Lavori importanti in via Bolognese a partire dal prossimo 24 luglio. Sono quelli programmati da Publiacqua. Uno degli assi viari principali del Comune di Firenze, ma strategico anche per tutti quei pendolari che dal Mugello tutte le mattine si dirigono verso il capoluogo, sarà vietato il transito al traffico veicolare.

L’intervento è tra quelli finanziati dal Pnrr. Publiacqua, di concerto con il Comune di Firenze, ha individuato i mesi estivi come quelli più adatti per un lavoro così importante. L’intervento interessa una direttrice dell’acquedotto troppo spesso soggetta a rotture con l’obiettivo quindi non solo di mettere in sicurezza l’approvvigionamento idrico della zona ma anche di preservare la risorsa ed evitare i disagi alla viabilità, e quindi ai cittadini, che si creano ogni qualvolta si verificano guasti improvvisi in via Bolognese.

I NUMERI DELL’INTERVENTO

L’intervento su via Bolognese avrà inizio, come detto, il 24 luglio con le propedeutiche opere di cantierizzazione. Il cantiere prevede un primo stralcio che interesserà via Bolognese nel tratto dal civico 98 al civico 102b (compreso) e sarà attivo dal 24 luglio. Il lavoro sarà organizzato su due turni (dalle 6.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 22.00). Il rinnovo della rete idrica di adduzione (DN 300) e distribuzione (DN 100) di via Bolognese è parte della missione 4.2 del PNRR che prevede interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua. Il Comune di Firenze, per questa fase delle lavorazioni, ha concesso a Publiacqua un’ordinanza che ne prevede la chiusura entro il 18 agosto 2023.

VIABILITÀ ALTERNATIVA

Considerata l’importanza di via Bolognese per il traffico in uscita ed in entrata a Firenze, in accordo con le amministrazioni comunali interessate, Publiacqua manterrà sul tratto di via Bolognese interessato dai lavori la possibilità di circolare a senso unico alternato per i soli mezzi autorizzati (frontisti, mezzi di soccorso, Polizia, trasporto pubblico locale etc.) in entrata in città mentre in uscita il transito a senso unico alternato sarà possibile anche per i mezzi privati (ma si consiglia di utilizzare comunque gli itinerari alternativi).

Di seguito la viabilità alternativa consigliata:

IN INGRESSO A FIRENZE – per i veicoli privati provenienti da Nord e che transitano su via Bolognese in direzione del capoluogo sarà possibile deviare su via Salviati, immettendosi quindi su via Togliatti, via Faentina all’altezza del Ponte alla Badia, via Borghini, proseguendo poi verso Piazza delle Cure.

IN USCITA DA FIRENZE – per i veicoli privati provenienti dal capoluogo e che transitano su via Bolognese in direzione del Mugello, sarà possibile: a) dalla Fortezza da Basso immettersi su via Lorenzo il Magnifico, Piazza della Libertà, Cavalcavia delle Cure, Viale dei Mille, via Passavanti, via Madonna della Querce, Ponte alle Riffe, via Caracciolo via Cuoco, via Faentina, via Togliatti, via Salviati e quindi immettersi su via Bolognese; b)da via Masaccio immettersi su via Don Minzoni, Cavalcavia delle Cure, Viale dei Mille, via Passavanti, via Madonna della Querce, Ponte alle Riffe, via Caracciolo via Cuoco, via Faentina, via Togliatti, via Salviati e quindi immettersi su via Bolognese.

DIRETTRICI CONSIGLIATE DAL MUGELLO

Borgo San Lorenzo: per l’ingresso a Firenze è consigliato imboccare la Faentina o prendere la Bolognese per poi deviare su via Salviati;

Vaglia: consigliato prendere via Bolognese per poi deviare su via Salviati;

Scarperia San Piero: per l’ingresso a Firenze è consigliato imboccare la Faentina o prendere la Bolognese per poi deviare su via Salviati;

Dicomano: per raggiungere Firenze è consigliato passare da Pontassieve;

Vicchio: per l’ingresso a Firenze è consigliato imboccare la Faentina o, in alternativa, passare da Pontassieve.

DIRETTRICI CONSIGLIATE PER CAREGGI

Per tutti coloro che dal Mugello devono raggiungere l’Ospedale di Careggi è consigliato prendere via Bolognese e poi deviare su via di Castiglioni o via di Careggi.