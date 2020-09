Ecoballe: Ministro Costa, fiducioso di chiudere entro autunno

‘C’è problema maltempo ma stiamo procedendo velocemente’

Sulle ecoballe “sono riprese le ricerche e tutte quelle che erano state individuate già sono state tolte dal mare e sistemate. Le altre adesso le stanno perimetrando per intervenire. E’ chiaro che bisogna far presto, che noi abbiamo detto che entro la fine dell’anno bisogna chiudere. Facciamo i conti con il maltempo, per esempio di questi giorni, dove in acqua non puoi scendere. Però la Capitaneria di porto e la Protezione civile stanno facendo un ottimo lavoro, quindi penso che stia andando velocemente e sono fiducioso che la riusciamo a chiudere anche prima che l’autunno termini”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, a margine del Festival dell’Economia civile, in corso a Firenze fino a domani.