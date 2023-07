Rifiuti e affitti turistici: Palazzo Vecchio studia un protocollo per una corretta gestione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:00 Share Share Link Embed

Rifiuti e affitti turistici: Palazzo Vecchio studia un protocollo per una corretta gestione. Lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente a margine della diffusione dei dati sul recupero della Tari.

Evasori Tari. Il Comune di Firenze e Alia hanno incrociato banche dati interne e esterne per scovare i furbetti dei rifiuti. Nel nome dell’equità fiscale, ma anche del decoro e del contrasto all’abbandono. Recuperati nel 2022 oltre 10 milioni di euro di evasione su omesse denunce e verifiche ad attività commerciali e domestiche con irregolarità. i dati sono stati resi noti oggi in Palazzo Vecchio.

E per migliorare la situazione sul fronte affitti turistici e gestione dei rifiuti sarà presentato protocollo dell’amministrazione con Airb&B e Booking.

Lo ha annunciato l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio (AUDIO)