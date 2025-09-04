Ricatto a candidato di Fdi, investigatori in sede loggia a Prato

Visita stamani degli investigatori di polizia e guardia di finanza nella sede della loggia Sagittario a Prato nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla procura pratese sul caso che ha coinvolto Tommaso Cocci, l’ex capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio comunale pratese al centro di un ricatto per una foto intima inviata dopo essere stato adescato on line, affiliato e già segretario della stessa loggia ma ‘in sonno’ da giugno scorso.

Secondo quanto emerso l’attività odierna degli investigatori sarebbe finalizzata ad acquisire documentazione relativa all’attività e affiliati della loggia di cui la procura pratese aveva già disposto l’acquisizione degli elenchi.