Riapre il Teatro della Pergola dopo oltre 2,5 milioni di euro di lavori

Firenze, riapre domani, 14 dicembre, il Teatro della Pergola. L’assessore Meucci: “Grande stagione di rinnovamento dei teatri fiorentini”.

Dopo oltre 2,5 milioni di euro di lavori e 70 maestranze impiegate nella riqualificazione, riapre il Teatro della Pergola. Dal suo passaggio al Comune di Firenze a oggi, gli interventi hanno riguardato il Palcoscenico, il Saloncino ‘Paolo Poli’, la Scala monumentale e il Foyer di Galleria, il Laboratorio d’Arte, la Stanza del Pozzo, la Stanza dei Nomi, la Stanza del Modellino e l’ex appartamento Spadoni, con l’obiettivo di raggiungere l’adeguamento statico e antisismico della struttura e il miglioramento funzionale dei diversi ambienti del teatro.

“E’ una grande stagione di rinnovamento per i teatri fiorentini – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Titta Meucci -, che porterà domani alla riapertura di un Teatro della Pergola profondamente riqualificato. Una riapertura che arriva a breve distanza dalla presentazione nei giorni scorsi al nuovo Teatro del maggio musicale fiorentino del completamento della scenotecnica inferiore della Sala Grande della macchina scenica: un’opera dal costo di 14 milioni di euro che rappresenta l’ultimo tassello di tutto il progetto di realizzazione del nuovo teatro”.

“A questi due interventi – ha proseguito l’assessore – si aggiunge la riapertura del Teatro Puccini, che è stato interessato da opere migliorative per oltre 600mila euro per rendere gli spazi sempre più belli e funzionali, anche con la realizzazione del Laboratorio Puccini, la nuova sala da 96 posti e gli interventi di efficientamento energetico in programma con fondi Pnrr e comunali per ulteriori 500mila euro”.