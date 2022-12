Cgil e Uil: manifestazioni in tutti capoluoghi della Toscana

Firenze, sono previsti, per venerdì 16 dicembre, presidi e cortei in tutti i capoluoghi della Toscana, per lo sciopero generale di 24 ore dei settori privati e pubblici indetto da Cgil e Uil contro la legge di Bilancio del Governo, giudicata “socialmente iniqua” dai due sindacati.

Il programma delle iniziativa a livello regionale è stato presentato oggi a Firenze da Cgil e Uil. “Abbiamo deciso di mobilitarci perché la legge di Stabilità va nella direzione sbagliata, è diretta a inasprire le iniquità nella nostra società”, ha dichiarato Claudio Guggiari, membro della segreteria di Cgil Toscana.

Secondo Guggiari “servono invece sostegni ai salari e riforme vere, basate su criteri di solidarietà e giustizia sociale, fondate sulla qualità del lavoro, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e su nuove politiche industriali ed energetiche, sulla trasformazione digitale e la riconversione verde, su uno stato sociale più forte”.

Per Paolo Fantappiè, segretario generale della Uil Toscana, la manovra “peggiora le condizioni del lavoro con l’introduzione dei voucher aperta a tutti i lavoratori, vara provvedimenti fiscali che non contrastano l’evasione fiscale e, anzi, promuovono la flat tax che contraddice il principio di progressività previsto dal nostro ordinamento costituzionale. Non solo: mancano le risorse per la sanità, la scuola e i rinnovi contrattuali”.

Le iniziative previste

Ad Arezzo è prevista una fiaccolata alle 16.30 in piazza Sant’Agostino mentre, Firenze, si terrà un corteo con concentramento in piazza dell’Unità italiana alle 9.30 e arrivo in via Martelli.

A Grosseto invece prenderà avvio un presidio-manifestazione alle ore 10-12 presso la sede Caritas, mentre a Livorno, in mattinata, si avrà un presidio davanti alla prefettura in piazza dell’Unità d’Italia.

Le iniziative non si fermano, Lucca partirà un corteo da piazza Santa Maria alle 9.30 e arriverà in piazza San Michele. Per Massa Carrara e Avenza invece ci sarà un presidio-flash mob alle 9.30 davanti alla Coop, per quanto riguarda Carrara alle 10.30 prenderà il via un presidio davanti alla sede Inps in via Don Minzoni.

A Pisa inoltre è previsto un presidio in piazza XX settembre dalle 10 alle 13, mentre a Pistoia il presidio sarà dalle 10 alle 12 in piazzetta dei Servi.

Infine a Prato si terrà presidio davanti alla Prefettura dalle 10 alle 12 e a Siena in piazza Salimbeni dalle 10 alle 12.