Sanità: la Thailandia ‘studia’ il modello della Regione Toscana

Sanità, a Firenze arriva una delegazione di esperti e funzionari della Thailandia per analizzare il modello sanitario toscano.

La visita della delegazione thailandese nella Regione Toscana fa parte di un più ampio progetto che punta a studiare il sistema di assistenza sanitaria e di previdenza sociale italiano.

Nelle tre tappe del viaggio dei 23 esperti guidati dal professor Luephorn Punnakanta è inserita anche Firenze poiché il servizio sanitario toscano è ritenuto un modello.

L’Italia, come ricorda una nota, è tra i primi posti al mondo per la qualità del vivere, l’assistenza sanitaria e la possibilità di avere cure avanzate, e la Toscana, tra le regioni, è sul podio per i cosiddetti Lea, ovvero i livelli essenziali di assistenza.

Nella giornata odierna la delegazione tailandese ha inoltre incontrato gli assessori regionali alla sanità Simone Bezzini e al sociale Serena Spinelli, accompagnati da dirigenti dei rispettivi settori.

L’attenzione degli ospiti si è concentrata sui canali digitali per l’accesso ai servizi medici, sulle ricette elettroniche, sul fascicolo sanitario on line, tutte tecnologie che semplificano la vita agli utenti e aiutano ad essere più efficienti, e su altre buone prassi di assistenza ai cittadini. La delegazione è stata ricevuta a Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo a Firenze, sede della presidenza della Regione. La visita, di un paio di ore, si è conclusa con uno scambio di doni.