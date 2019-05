Resistenza: morto Ugo Morchi, ex partigiano

Nato a Scandicci, trasferitosi poi a Ginestra Fiorentina nel 1933, a 20 anni comincia a lavorare nella vetreria Taddei a Empoli. Diviene caporale del regio esercito, per poi arruolarsi con i partigiani nel 1943 svolgendo la sua azione soprattutto nei comuni di Montespertoli, Lastra a Signa e Scandicci. Fu anche segretario della sezione del Partito comunista di Ginestra.Nel 2017 il prefetto di Firenze Giuffrida, conferiva a Ugo Morchi la Medaglia della Liberazione, un riconoscimento assegnato a coloro che si sono distinti per coraggio e abnegazione nella guerra di Liberazione e nella Resistenza.

I funerali sono in programma domani alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria a Fibbiana. Cordoglio per la morte di Morchi è stato espresso dal Pd dell’Empolese Valdelsa che lo ricorda come “un uomo squisito che ci ha preso per mano e accompagnato nella storia, raccontando i fatti più atroci della guerra e della sua vita, con una pacatezza che gli abbiamo sempre invidiato. Un uomo che ha sempre saputo da che parte stare”

Dal Comune di Lastra a Signa: “Un altro pezzo importante della nostra storia antifascista se n’è andato, sta a noi proseguire nella memoria e nel ricordo delle azioni e dell’impegno per la costruzione di un Paese democratico portate avanti dai partigiani come Ugo Morchi” le parole del sindaco.