Toscana, strade regionali: dati traffico disponibili on line

Open Toscana rende accessibili i dati sul traffico rilevati da 132 centraline poste lungo 22 strade regionali, consultabili all’indirizzo http://dati.toscana.it/ dataset/sistmontraf-centraline .

Attivato dalla Regione Toscana nel 2015 e finanziato con risorse europee (Por Creo Fesr) e del Piano nazionale per la sicurezza stradale, è oggi messo ad uso di ricercatori, tecnici o anche semplici curiosi. Eseguendo l’accesso al portale è possibile scaricare i dati rilevati dalle singole postazioni in ciascun giorno dell’anno. Tra i dati scaricabili ci sono il traffico totale e distinto per tipologia di veicolo, il traffico medio orario tra le 6:00 e le 20:00 e quello nell’ora di punta, il traffico giornaliero medio annuo.

Il sistema più semplice ed innovativo per consultare i dati è una mappa navigabile delle postazioni, dalla quale si accede direttamente ai dati. A disposizione troviamo inoltre: la mappa navigabile delle webcam del portale Muoversi in Toscana, la cartografia delle postazioni in vari formati, il collegamento ai dati del precedente monitoraggio del traffico sulle strade regionali.

L’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli ha dichiarato che “i dati rilevati dal sistema di monitoraggio del traffico rappresentino un patrimonio informativo utile per molte finalità, prime tra tutte la valutazione del rapporto tra intensità del traffico e incidentalità, la predisposizione di modelli previsionali e il supporto alle decisioni ed alla programmazione degli interventi sulle strade regionali”.