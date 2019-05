Pisa: don Luigi Ciotti riceve laurea honoris causa

L’università di Pisa ha insignito don Luigi Ciotti, presidente di Libera, della laurea honoris causa in Sociologia e management dei servizi sociali.

A commento della cerimonia ha affermato: “io rappresento un ‘noi’ e non un ‘io’ e accolgo questo riconoscimento come un attestato di stima e affetto al lavoro fatto da tante persone prima con il gruppo Abele e poi con Libera, accanto ai poveri e ai più indifesi”.

“Siamo una collettività ed è giusto così – ha spiegato don Luigi Ciotti – perché il nostro tempo, il nostro Paese non ha bisogno di navigatori solitari, ma di persone che sappiano assumersi delle responsabilità anche da semplici cittadini. Oggi – prosegue il missionario – tanti ragazzi sfilano per difendere il clima e credo che meritino risposte da parte degli adulti. Del resto c’è voluto Papa Francesco e un’enciclica, la Laudato sì, per far capire al mondo che le tutele sociali e ambientali sono due facce della stessa medaglia per ripensare lo sviluppo del nostro mondo”.