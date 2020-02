Renzi: “Serve un commissario per Aeroporto di Firenze”

🔈Firenze, “Pensiamo che il piano Italia shock sarà ancora di più una priorità per l’Italia. Si faccia come si è fatto a Genova per il ponte Morandi o a Milano per l’Expo, si faccia un commissario. L’aeroporto di Firenze pensiamo sia la priorità per la Toscana e occorre procedere con un commissario” per l’ampliamento dello scalo.

Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervenendo a Firenze a una conferenza stampa del gruppo Italia Viva in Consiglio regionale della Toscana sullo sviluppo dell’aeroporto di Peretola.

Per Renzi, il commissario “ha funzionato a Genova con il ponte Morandi che sta per essere ultimato con il progetto di Renzo Piano. Ha funzionato a Milano con l’Expo, con il commissario Beppe Sala. Noi proponiamo che anche in Toscana si possano finalmente sbloccare veti e contro veti attraverso l’individuazione di una figura commissariale per l’aeroporto di Firenze, la Tirrenica, la E 78, per tutto ciò che ha a che fare con l’economia e il lavoro nella regione”.

Gimmy Tranquillo ha raccolto le dichiarazioni di Mateo Renzi: