Firenze: “Un altro studentato di lusso in locali ex Banca Toscana in via Caboto’

Lo denuncia il comitato ‘Salviamo Firenze per viverci’ che cita l’acquisizione da parte del Nido Livensa Group dell’immobile, circa 10mila metri quadri, per riconversione in residenza universitaria.

Un nuovo studentato di lusso a Firenze, nell’immobile che ospitava gli uffici di Banca Toscana, in via Caboto, a breve distanza dallo studentato Aparto di via Panciatichi,. E’ quanto denuncia il comitato Salviamo Firenze per viverci. E non finisce qui perché “tanti altri stanno abbattendosi sulla nostra città”, dice il portavoce Massimo Torelli.

Ad esempio “a poche centinaia di metri, nella zona del Lippi, in via Petrocchi, davanti alla scuola Fanciulli, nell’immobile dove ora ci sono uffici Nexi. Perché questa corsa? Perché chi apre dichiarandoli studentati poi fa di tutto, senza controlli. Proprio per questo è necessario intervenire su Camplus del Romito: chiudendolo”.

Il riferimento è al sopralluogo effettuato dalla polizia municipale di Firenze che ha contestato ai gestori della struttura l’attività di ospitalità turistica, chiedendone l’interruzione, con il rischio di una ‘mini’ sanzione tra 500 e 2000 euro. “La vicenda di ‘Camplus del Romito e dei suoi numerosi “fratelli è la storia del sistema Firenze. all’interno del più grande “affare” nazionale dei finti studentati privati dietro ai quali non di rado si celano fiorenti attività alberghiere. Strutture che si sono dimostrate veri e propri dispositivi di finanziarizzazione urbana e di ulteriore deregolamentazione urbanistica”, dice ancora Torelli.

“Usando le norme ad hoc create dal sindaco Nardella, si è aggiudicato sotto costo un edificio pubblico ereditando d’ufficio la destinazione d’uso di direzionale privato, la quale – a Firenze, caso unico in Italia – prevede ancora il ricettivo leggero con agevolazione fiscale come lo studentato”.

Camplus, ricorda ancora il portavoce di Salviamo Firenze “ha subito collocato stanze dello studentato su booking, come camere alberghiere. Ma poi, forse per mero eccesso di zelo, si è autoassegnata una nuova destinazione urbanistica, quella di Casa per ferie. La colpa non è loro, ma del sistema creato dal sindaco Nardella. Sembra una commedia, ma è una tragedia. Si mettano immediatamente i sigilli a questa struttura che ad oggi sta facendo in maniera evidente un’attività abusiva”.