Salviamo Firenze: flash mob per un 2026 libero da ‘Cubi Neri’

/
RSS Feed
Chiedere chiarezza sulla vicenda dell’Ex Comunale e sui tanti ‘cubi neri in città’. E’ questo il senso dell’iniziativa definita l’ultima azione del 2025 di Salviamo Firenze X Viverci. Un flash mob di denuncia avvenuto stamani, ma anche con i buoni propositi per il nuovo anno rispetto alla necessità di risposte sui vari interventi immobiliari ed urbanistici in corso in città.
“Siamo nel cantiere simbolo del 2025, per aprire un 2026 libero da cubi neri” ribadisce il portavoce Massimo Torelli insieme all’urbanistica Ilaria Agostini. AUDIO